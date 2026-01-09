Το σημάδι στο πρόσωπο που «προδίδει» την άνοια: Τι αποκαλύπτει το «πόδι της χήνας» για την υγεία του εγκεφάλου

Μπορεί το πρόσωπό μας να λειτουργήσει ως «καθρέφτης» για το τι συμβαίνει μέσα στον εγκέφαλό μας; Μια νέα ανατρεπτική μελέτη από ερευνητές στην Κίνα υποστηρίζει πως ναι. Σύμφωνα με τα ευρήματα, συγκεκριμένες ρυτίδες στο πρόσωπο δεν είναι μόνο σημάδια του χρόνου, αλλά βιοδείκτες που συνδέονται με τον κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ και άνοιας.

Η σύνδεση «ποδιού της χήνας» και μνήμης

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα άτομα που έχουν έντονες ρυτίδες γύρω από τα μάτια (το γνωστό «πόδι της χήνας») έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν γνωστική εξασθένηση. Συγκεκριμένα, όσοι δείχνουν μεγαλύτεροι από τη χρονολογική τους ηλικία αντιμετωπίζουν 60% υψηλότερο κίνδυνο να διαγνωστούν με άνοια στο μέλλον.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η εξήγηση βρίσκεται σε αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν «Κοινούς Παθογόνους Μηχανισμούς»:

Βιολογική Ηλικία: Η γήρανση του προσώπου δίνει μια οπτική εκτίμηση της εσωτερικής βιολογικής ηλικίας του σώματος. Αν το δέρμα γερνά γρήγορα, είναι πιθανό και τα εσωτερικά συστήματα —συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου— να φθίνουν με τον ίδιο ρυθμό.

Οξειδωτικό Στρες & Φλεγμονή: Οι έντονες ρυτίδες αντανακλούν συσσωρευμένες περιβαλλοντικές βλάβες (π.χ. από τον ήλιο). Η χρόνια φλεγμονή που προκαλεί αυτές τις βλάβες είναι η ίδια που καταστρέφει τα νευρικά κύτταρα.

Μηχανισμοί Αποκατάστασης: Αν το σώμα δυσκολεύεται να παράγει κολλαγόνου ή να αμυνθεί αντιοξειδωτικά στο δέρμα, το ίδιο συμβαίνει πιθανότατα και στους μηχανισμούς αποκατάστασης του εγκεφάλου.

Το πρόσωπο ως εργαλείο διάγνωσης

Οι συγγραφείς της μελέτης καταλήγουν ότι η «ηλικία του προσώπου» θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα απλό και ανέξοδο εργαλείο από τους γιατρούς για τον εντοπισμό ατόμων υψηλού κινδύνου, επιτρέποντας την έγκαιρη παρέμβαση. Άλλωστε, η χρόνια φλεγμονή συνδέει την άνοια με άλλες παθήσεις, όπως οι καρδιαγγειακές και ο διαβήτης, οι οποίες επίσης «γράφουν» στο πρόσωπο.

