Ελληνικός καφές: Το «φάρμακο» της μακροζωίας – Γιατί μια κούπα κάθε πρωί μπορεί να σας χαρίσει χρόνια ζωής

Αν αναρωτιέστε ποιο είναι το μυστικό των κατοίκων της Ικαρίας που ξεπερνούν τα 100 έτη, η απάντηση κρύβεται στο μπρίκι.

Ο ελληνικός καφές δεν είναι απλώς μια παράδοση, αλλά ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό ρόφημα που προστατεύει τον οργανισμό με τρόπους που ο espresso ή ο γαλλικός δεν μπορούν.

Τα 3 μεγάλα οφέλη για την υγεία:

  1. Προστασία των αγγείων: Ο ελληνικός καφές είναι πλούσιος σε πολυφαινόλες και φλαβονοειδή, ουσίες που βοηθούν τα τοιχώματα των αρτηριών να παραμένουν ελαστικά, προλαμβάνοντας την υπέρταση.
  2. Χαμηλή καφεΐνη, υψηλή τόνωση: Λόγω του τρόπου παρασκευής του (βρασμός), η καφεΐνη απελευθερώνεται πιο αργά στο αίμα, προσφέροντας διαύγεια που διαρκεί περισσότερο, χωρίς να προκαλεί ταχυπαλμίες ή εκνευρισμό.
  3. Ασπίδα κατά του Διαβήτη Τύπου 2: Μελέτες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση ελληνικού καφέ βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη.


Συμβουλή: Πίνετε τον καφέ σας «σκέτο» ή με ελάχιστη μαύρη ζάχαρη για να μην ακυρώσετε τα οφέλη του με περιττές θερμίδες.

