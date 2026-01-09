Ύπνος «θάνατος»: Οι 5 τροφές που τρώμε το βράδυ και μας καταστρέφουν την υγεία – Η λίστα που πρέπει να ξέρετε

Πόσες φορές ξυπνήσατε κουρασμένοι ενώ κοιμηθήκατε 8 ώρες; Η απάντηση μπορεί να βρίσκεται στο τελευταίο πράγμα που βάλατε στο στόμα σας. Ο ύπνος δεν είναι απλώς ξεκούραση, είναι η φάση που το σώμα κάνει «επισκευές». Αν το πεπτικό σας σύστημα δουλεύει υπερωρίες, ο εγκέφαλος δεν φτάνει ποτέ στα βαθιά στάδια ύπνου (REM).

Οι 5 απαγορευμένες τροφές μετά τις 21:00

Μαύρη Σοκολάτα: Μπορεί να θεωρείται υγιεινή, αλλά περιέχει κρυφή καφεΐνη. Ακόμα και μικρή ποσότητα μπορεί να μπλοκάρει την αδενοσίνη, την ορμόνη που μας προετοιμάζει για ύπνο.

Πικάντικα & Σάλτσες: Τα μπαχαρικά προκαλούν θερμογένεση. Η θερμοκρασία του σώματος πρέπει να πέφτει για να κοιμηθούμε. Αν «βράζετε» εσωτερικά, θα στριφογυρνάτε μέχρι το πρωί. Αλκοόλ: Η μεγαλύτερη πλάνη. Μπορεί να σας βοηθά να «ξεραθείτε», αλλά καταστρέφει την ποιότητα του ύπνου. Προκαλεί συχνές αφυπνίσεις και έντονο ροχαλητό λόγω χαλάρωσης των μυών του λαιμού.

Τηγανητά & Junk Food: Τα κορεσμένα λίπη απαιτούν τεράστια προσπάθεια από το συκώτι και το στομάχι. Η καούρα που προκαλούν είναι ο νούμερο 1 εχθρός της ηρεμίας σας.

Υπερβολική Πρωτεΐνη (Κόκκινο Κρέας): Μια μεγάλη μπριζόλα το βράδυ κρατά το σώμα σε εγρήγορση για τουλάχιστον 4 ώρες. Αν θέλετε πρωτεΐνη, προτιμήστε λίγη γαλοπούλα ή ένα γιαούρτι.

Το «χρυσό» παράθυρο

Το ιδανικό είναι το τελευταίο γεύμα να ολοκληρώνεται 3 ώρες πριν την κατάκλιση, ώστε η γλυκόζη στο αίμα να έχει σταθεροποιηθεί.

