Τα τελευταία χρόνια, η έλευση των ενέσιμων φαρμάκων για την απώλεια βάρους (τύπου GLP-1) έχει φέρει επανάσταση, υποσχόμενη «μαγικά» αποτελέσματα χωρίς κόπο. Ωστόσο, μια νέα διεθνής μελέτη που παρακολούθησε χιλιάδες ασθενείς για 24 μήνες μετά τη διακοπή της θεραπείας, χτυπά το «καμπανάκι» του κινδύνου.

Το φαινόμενο του «Weight Regain»

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 60% έως 80% των χρηστών ανακτά το χαμένο βάρος μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη στιγμή που σταματά τη λήψη των φαρμάκων. Το σώμα, έχοντας συνηθίσει στην τεχνητή καταστολή της όρεξης, αντιδρά με ένα «κύμα» πείνας που είναι δύσκολο να ελεγχθεί.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η μνήμη του λιπώδους ιστού: Τα λιποκύτταρα δεν εξαφανίζονται, απλώς «συρρικνώνονται». Με τη διακοπή του φαρμάκου, ο οργανισμός παλεύει να επιστρέψει στο προηγούμενο βάρος (set point). Μυϊκή μάζα: Πολλές από αυτές τις θεραπείες προκαλούν απώλεια όχι μόνο λίπους αλλά και μυών. Λιγότεροι μύες σημαίνουν πιο αργό μεταβολισμό, άρα ευκολότερη πρόσληψη λίπους στη συνέχεια. Ψυχολογική εξάρτηση: Χωρίς την «ασπίδα» του φαρμάκου που κόβει τις λιγούρες, οι ασθενείς επιστρέφουν στις παλιές συνήθειες, αν δεν έχουν λάβει ψυχολογική υποστήριξη.



Η συμβουλή των ειδικών

Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος. Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα φάρμακα αυτά πρέπει να αποτελούν το «δεκανίκι» για να ξεκινήσει μια μόνιμη αλλαγή στον τρόπο ζωής (διατροφή, άσκηση) και όχι τη μοναδική λύση.

