Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκονται τα νοσοκομεία της χώρας, καθώς το κύμα γρίπης Α και ιώσεων κορυφώνεται, προκαλώντας ασφυκτική πίεση στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Οι γιατροί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, δίνοντας έμφαση σε δύο συγκεκριμένα συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική βοήθεια.

Η μεταβολή του καιρού και ο συγχρωτισμός των τελευταίων ημερών έχουν οδηγήσει σε έξαρση των αναπνευστικών λοιμώξεων. Στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, όπως ο «Ευαγγελισμός» και το «Αττικόν», οι νοσηλείες αυξάνονται καθημερινά, ενώ υπάρχουν ήδη οι πρώτοι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Η εικόνα στα νοσοκομεία



Ευαγγελισμός : Νοσηλεύονται 28 άτομα με γρίπη και ιώσεις, με 6 από αυτά να θεωρούνται σοβαρά περιστατικά. Μάλιστα, ένας ασθενής βρίσκεται στη ΜΕΘ.



: Νοσηλεύονται 28 άτομα με γρίπη και ιώσεις, με 6 από αυτά να θεωρούνται σοβαρά περιστατικά. Μάλιστα, ένας ασθενής βρίσκεται στη ΜΕΘ. Αττικόν: Καταγράφονται 12 νοσηλείες, με έναν επίσης ασθενή να δίνει μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.



Καταγράφονται 12 νοσηλείες, με έναν επίσης ασθενή να δίνει μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παιδιατρικά Νοσοκομεία: Η πίεση είναι έντονη και στα παιδιά. Ενδεικτικό είναι ότι μέσα σε μόλις δύο ημέρες εξετάστηκαν περισσότερα από 150 παιδιά, με 15 από αυτά να χρήζουν νοσηλείας.

Προσοχή: Τα 2 συμπτώματα «καμπανάκι»

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην υποτιμούν την κατάσταση. Υπάρχουν δύο συμπτώματα που αν εμφανιστούν, πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με τον γιατρό σας:

Επίμονος πυρετός: Όταν ο πυρετός δεν υποχωρεί μετά την τρίτη ημέρα. Δύσπνοια: Οποιαδήποτε δυσκολία στην αναπνοή θεωρείται σοβαρή ένδειξη επιπλοκής.

Τι λένε οι γιατροί

Η πλειονότητα των περιστατικών που φτάνουν στα ΤΕΠ αφορά τη «γριπώδη συνδρομή». Οι γιατροί συνιστούν καλό αερισμό των χώρων, χρήση μάσκας σε χώρους με συνωστισμό και απομόνωση με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, ώστε να περιοριστεί η διασπορά της γρίπης Α που φαίνεται να κυριαρχεί αυτή την περίοδο.

