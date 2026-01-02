Γρίπη 2026: Τα 3 «καμπανάκια» που δείχνουν ότι πρέπει να καλέσετε αμέσως γιατρό – Μην τα αγνοήσετε

Γρίπη 2026: Τα 3 «καμπανάκια» που δείχνουν ότι πρέπει να καλέσετε αμέσως γιατρό – Μην τα αγνοήσετε

Η έξαρση των ιώσεων μετά τις γιορτές προβληματίζει τους ειδικούς. Πότε τα συμπτώματα παύουν να είναι απλά και γίνονται επικίνδυνα για πνευμονία.

 Η μεγάλη επιστροφή από τις διακοπές των Χριστουγέννων συνοδεύεται από μια επιθετική έξαρση της γρίπης και των ιώσεων. Ενώ οι περισσότεροι αναρρώνουν με ξεκούραση και υγρά, υπάρχουν κάποια συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική συμβουλή.

Επίμονος υψηλός πυρετός: Αν ο πυρετός δεν υποχωρεί μετά το τρίτο 24ωρο ή αν πέσει και ξανανέβει απότομα.

Δύσπνοια ή πόνος στο στήθος: Κάθε δυσκολία στην αναπνοή είναι ένδειξη ότι η λοίμωξη μπορεί να έχει επηρεάσει το αναπνευστικό σύστημα.

Έντονη ληθαργικότητα: Ειδικά σε παιδιά και ηλικιωμένους, η υπερβολική υπνηλία και η άρνηση λήψης υγρών είναι σημάδια αφυδάτωσης και εξάντλησης.

