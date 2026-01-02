Συναγερμός από τους ειδικούς για το στέλεχος Κ της γρίπης Α. Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο και πότε πρέπει να επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες για την επιθετική έξαρση της γρίπης, η οποία αναμένεται να πάρει διαστάσεις "κύματος" τις επόμενες εβδομάδες. Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, προειδοποιεί ότι η κορύφωση αναμένεται προς τα τέλη Ιανουαρίου, με τα νοσοκομεία να δέχονται ήδη μεγάλη πίεση.

Τι είναι το «Στέλεχος Κ»

Πρόκειται για έναν μεταλλαγμένο υποκλάδο της γρίπης Α, ο οποίος είναι εξαιρετικά μεταδοτικός. Ήδη στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ τα περιστατικά έχουν εκτοξευθεί, ενώ καταγράφονται και σοβαρές επιπλοκές σε ευπαθείς ομάδες και παιδιά.

Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

Η γρίπη εμφανίζεται απότομα και τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι:

Υψηλός πυρετός (που μπορεί να διαρκέσει 1-2 ημέρες με ένταση).

Έντονος βήχας και πόνος στο στήθος.

Κεφαλαλγία και έντονη κακουχία (μυϊκή αδυναμία).

Ανορεξία, έμετος και σπανιότερα διάρροια.

Ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά

Στα παιδιά έως 14 ετών παρατηρούνται οι περισσότερες διαγνώσεις. Οι γονείς πρέπει να προσέχουν τη "διφασική πορεία" της νόσου: εκεί που φαίνεται το παιδί να βελτιώνεται, τα συμπτώματα επανέρχονται. Αν ο πυρετός επιμένει ή υπάρχει υπνηλία, απαιτείται άμεση ιατρική εκτίμηση για να αποκλειστούν επιπλοκές όπως η πνευμονία ή η ωτίτιδα.

Τα «όπλα» προστασίας:

Εμβολιασμός: Απαραίτητος για άτομα άνω των 60 και παιδιά κάτω των 5 ετών. Έγκαιρη διάγνωση: Η λήψη αντιικών φαρμάκων είναι αποτελεσματική μόνο αν ξεκινήσει τις πρώτες ώρες. Μάσκα: Απαραίτητη σε χώρους με συνωστισμό για τις ευπαθείς ομάδες. Αποφυγή επαφών: Αν έχετε συμπτώματα, παραμείνετε στο σπίτι για να περιοριστεί η διασπορά.

Διαβάστε ακόμα: Τι να φας για να μην μεθύσεις εύκολα – Τα τρόφιμα που σε προστατεύουν