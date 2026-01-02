Συναγερμός από τους ειδικούς για το στέλεχος Κ της γρίπης Α. Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο και πότε πρέπει να επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες για την επιθετική έξαρση της γρίπης, η οποία αναμένεται να πάρει διαστάσεις "κύματος" τις επόμενες εβδομάδες. Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, προειδοποιεί ότι η κορύφωση αναμένεται προς τα τέλη Ιανουαρίου, με τα νοσοκομεία να δέχονται ήδη μεγάλη πίεση.
Τι είναι το «Στέλεχος Κ»
Πρόκειται για έναν μεταλλαγμένο υποκλάδο της γρίπης Α, ο οποίος είναι εξαιρετικά μεταδοτικός. Ήδη στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ τα περιστατικά έχουν εκτοξευθεί, ενώ καταγράφονται και σοβαρές επιπλοκές σε ευπαθείς ομάδες και παιδιά.
Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε
Η γρίπη εμφανίζεται απότομα και τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι:
- Υψηλός πυρετός (που μπορεί να διαρκέσει 1-2 ημέρες με ένταση).
- Έντονος βήχας και πόνος στο στήθος.
- Κεφαλαλγία και έντονη κακουχία (μυϊκή αδυναμία).
- Ανορεξία, έμετος και σπανιότερα διάρροια.
Ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά
Στα παιδιά έως 14 ετών παρατηρούνται οι περισσότερες διαγνώσεις. Οι γονείς πρέπει να προσέχουν τη "διφασική πορεία" της νόσου: εκεί που φαίνεται το παιδί να βελτιώνεται, τα συμπτώματα επανέρχονται. Αν ο πυρετός επιμένει ή υπάρχει υπνηλία, απαιτείται άμεση ιατρική εκτίμηση για να αποκλειστούν επιπλοκές όπως η πνευμονία ή η ωτίτιδα.
Τα «όπλα» προστασίας:
- Εμβολιασμός: Απαραίτητος για άτομα άνω των 60 και παιδιά κάτω των 5 ετών.
- Έγκαιρη διάγνωση: Η λήψη αντιικών φαρμάκων είναι αποτελεσματική μόνο αν ξεκινήσει τις πρώτες ώρες.
- Μάσκα: Απαραίτητη σε χώρους με συνωστισμό για τις ευπαθείς ομάδες.
- Αποφυγή επαφών: Αν έχετε συμπτώματα, παραμείνετε στο σπίτι για να περιοριστεί η διασπορά.
Διαβάστε ακόμα: Τι να φας για να μην μεθύσεις εύκολα – Τα τρόφιμα που σε προστατεύουν