Μήπως το βραδινό σάς κρατάει ξύπνιους; 6 τροφές που θα σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε καλά

Αν περνάτε τις νύχτες σας μετρώντας πρόβατα ή κοιτώντας το ταβάνι, η λύση μπορεί να μην βρίσκεται στο φαρμακείο, αλλά στην κουζίνα σας. Η σχέση ανάμεσα στη διατροφή και τον ύπνο είναι πολύ πιο στενή από όσο νομίζουμε, καθώς ορισμένες τροφές περιέχουν συστατικά που βοηθούν τον εγκέφαλο να χαλαρώσει και να παράγει τις απαραίτητες ορμόνες του ύπνου.

Λίγο πριν αλλάξει η χρονιά και οι ρυθμοί γίνουν ξανά απαιτητικοί, δείτε ποιες τροφές θα σας βοηθήσουν να αποκοιμηθείτε σαν πουλάκι!

1. Αμύγδαλα: Η πηγή του μαγνησίου

Τα αμύγδαλα είναι εξαιρετική πηγή μαγνησίου, ενός μετάλλου που βοηθά στη μείωση της φλεγμονής και, κυρίως, στη μείωση των επιπέδων της κορτιζόλης (της ορμόνης του στρες). Μια χούφτα αμύγδαλα πριν τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει τους μύες σας να χαλαρώσουν.

2. Ακτινίδια: Το «μαγικό» φρούτο του ύπνου

Μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση δύο ακτινιδίων μία ώρα πριν τον ύπνο μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητά του. Τα ακτινίδια είναι πλούσια σε σεροτονίνη, έναν νευροδιαβιβαστή που ρυθμίζει τον κύκλο του ύπνου και μας βοηθά να κοιμόμαστε πιο γρήγορα.

3. Λιπαρά ψάρια (Σολομός, Σαρδέλες)

Ο συνδυασμός ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και βιταμίνης D που βρίσκεται στα λιπαρά ψάρια ενισχύει την παραγωγή σεροτονίνης. Ένα ελαφρύ βραδινό με ψάρι μπορεί να σας προσφέρει βαθύτερο και πιο αναζωογονητικό ύπνο.

4. Τσάι χαμομήλι

Το κλασικό γιατροσόφι της γιαγιάς έχει επιστημονική βάση. Το χαμομήλι περιέχει απιγενίνη, ένα αντιοξειδωτικό που συνδέεται με ορισμένους υποδοχείς στον εγκέφαλο οι οποίοι προάγουν την υπνηλία και μειώνουν την αϋπνία.

5. Καρύδια

Όπως και τα αμύγδαλα, τα καρύδια είναι πλούσια σε μέταλλα, αλλά αποτελούν και μια από τις καλύτερες τροφικές πηγές μελατονίνης, της κύριας ορμόνης που ελέγχει το βιολογικό μας ρολόι.

6. Ζεστό γάλα ή Γιαούρτι

Τα γαλακτοκομικά περιέχουν τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ που ο οργανισμός μετατρέπει σε μελατονίνη. Επιπλέον, το ασβέστιο βοηθά τον εγκέφαλο να χρησιμοποιήσει την τρυπτοφάνη πιο αποτελεσματικά.

Συχνά κατηγορούμε το άγχος για τις αϋπνίες μας, αλλά ξεχνάμε ότι ένα βαρύ, λιπαρό ή πικάντικο γεύμα αργά το βράδυ είναι «συνταγή» για μια δύσκολη νύχτα. Η μικρή αλλαγή στο τι τρώμε μετά τις 8 το βράδυ μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στο πώς νιώθουμε το επόμενο πρωί.

Εσείς έχετε κάποια τροφή ή ρόφημα που σας βοηθάει να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο; Ή μήπως το τελευταίο σας γεύμα είναι συνήθως το πιο βαρύ της ημέρας;

