Δεν σε παίρνει καθόλου ο ύπνος; Αυτές οι 11 τροφές θα σε βοηθήσουν

Ο ποιοτικός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βασική προϋπόθεση για καλή υγεία, συγκέντρωση, μνήμη και ενέργεια μέσα στη μέρα. Κι όμως, όλο και περισσότεροι δυσκολεύονται να κοιμηθούν καλά ή ξυπνούν κουρασμένοι, ακόμη κι αν έχουν κοιμηθεί αρκετές ώρες.

Ένας από τους πιο υποτιμημένους παράγοντες είναι η διατροφή. Ορισμένες τροφές μπορούν να βοηθήσουν το σώμα και το νευρικό σύστημα να χαλαρώσουν, υποστηρίζοντας την παραγωγή ορμονών που σχετίζονται με τον ύπνο, όπως η μελατονίνη και η σεροτονίνη.

Ακολουθούν 11 τροφές που μπορούν να γίνουν σύμμαχοι για πιο ήρεμα και ξεκούραστα βράδια.

1. Τροφές πλούσιες σε ασβέστιο

Το ασβέστιο συμβάλλει στη ρύθμιση της νευρικής λειτουργίας και βοηθά το σώμα να περάσει πιο ομαλά στις φάσεις του βαθύ ύπνου.

- Θα το βρεις σε: γαλακτοκομικά, μικρά ψάρια με κόκαλα, λάχανο, μπρόκολο.

2. Τροφές πλούσιες σε σίδηρο

Η έλλειψη σιδήρου έχει συνδεθεί με κακή ποιότητα ύπνου και σύνδρομο ανήσυχων ποδιών.

- Πηγές: κόκκινο κρέας, όσπρια, σπανάκι, ξηροί καρποί.

3. Κεράσια

Ιδιαίτερα τα ξινά κεράσια είναι φυσική πηγή μελατονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου–αφύπνισης.

- Ένα μικρό μπολ ή λίγος χυμός το βράδυ μπορεί να βοηθήσει.

4. Βρώμη

Πλούσια σε φυτικές ίνες, μαγνήσιο και σίδηρο, η βρώμη βοηθά στη σταθεροποίηση του σακχάρου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

- Ιδανική ως ελαφρύ βραδινό ή απογευματινό σνακ.

5. Δημητριακά ολικής άλεσης

Συνδέονται με πιο σταθερό και αναζωογονητικό ύπνο, ειδικά όταν αντικαθιστούν τα επεξεργασμένα τρόφιμα.

- Καστανό ρύζι, πλιγούρι, κινόα, ψωμί ολικής άλεσης.

6. Μπανάνες

Πλούσιες σε κάλιο και μαγνήσιο, βοηθούν στη χαλάρωση των μυών και στη ρύθμιση των νευρικών σημάτων.

- Μια μπανάνα πριν τον ύπνο είναι απλή και πρακτική επιλογή.

7. Αμύγδαλα

Περιέχουν μαγνήσιο, τρυπτοφάνη και μελατονίνη – συνδυασμός ιδανικός για χαλάρωση.

- Μια μικρή χούφτα αρκεί.

8. Τσάγια βοτάνων

Χαμομήλι, βαλεριάνα και μελισσόχορτο έχουν ήπια καταπραϋντική δράση στο νευρικό σύστημα.

- Ένα ζεστό φλιτζάνι πριν τον ύπνο βοηθά και ψυχολογικά.

9. Γαλοπούλα

Πλούσια σε τρυπτοφάνη, αμινοξύ που συμβάλλει στην παραγωγή μελατονίνης.

- Συνδυάζεται καλύτερα με υδατάνθρακες ολικής άλεσης.

10. Λιπαρά ψάρια

Σολομός, σαρδέλες και σκουμπρί προσφέρουν ωμέγα-3 και βιταμίνη D, που σχετίζονται με καλύτερη ποιότητα ύπνου.

11. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Σπανάκι και λάχανο είναι καλές πηγές μαγνησίου, το οποίο βοηθά στη χαλάρωση του οργανισμού.

Πότε χρειάζεται ιατρική συμβουλή;

Αν, παρά τις αλλαγές στη διατροφή και τη σωστή υγιεινή ύπνου, τα προβλήματα επιμένουν για πάνω από δύο εβδομάδες, είναι σημαντικό να συμβουλευτείς γιατρό.

Συμπέρασμα

Ο ύπνος δεν ξεκινά μόνο στο κρεβάτι, αλλά και στο πιάτο. Μικρές, σωστές διατροφικές επιλογές το βράδυ μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην ποιότητα της ξεκούρασής σου. Δοκίμασε τι σου ταιριάζει και δώσε στον οργανισμό σου την ευκαιρία να χαλαρώσει πραγματικά.

