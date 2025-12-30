Τι να φας για να μην μεθύσεις εύκολα – Τα τρόφιμα που σε προστατεύουν

Αν θέλεις να απολαύσεις το ποτό σου χωρίς να μεθύσεις γρήγορα, το τι έχεις φάει πριν παίζει καθοριστικό ρόλο. Ορισμένες τροφές επιβραδύνουν την απορρόφηση του αλκοόλ, κρατούν σταθερό το σάκχαρο στο αίμα και μειώνουν τα συμπτώματα της μέθης.

1. Τροφές με καλά λιπαρά

Τα λιπαρά καθυστερούν την απορρόφηση του αλκοόλ από το στομάχι.

Προτίμησε:

ξηρούς καρπούς

αβοκάντο

ελαιόλαδο

τυριά

Ένα μικρό πιάτο με τυρί και ξηρούς καρπούς πριν το ποτό κάνει τεράστια διαφορά.

2. Πρωτεΐνη πριν το αλκοόλ

Η πρωτεΐνη βοηθά τον οργανισμό να μεταβολίσει πιο αργά το αλκοόλ.

Καλές επιλογές:

αυγά

κοτόπουλο ή γαλοπούλα

γιαούρτι

όσπρια

Ακόμα και ένα απλό τοστ με αυγό ή τυρί είναι ιδανικό.

3. Υδατάνθρακες που “κρατάνε”

Οι σύνθετοι υδατάνθρακες αποτρέπουν τις απότομες αυξομειώσεις του σακχάρου.

Προτίμησε:

ψωμί ολικής άλεσης

πατάτες

ρύζι ή ζυμαρικά ολικής άλεσης

βρώμη

Απόφυγε να πιεις με άδειο στομάχι ή μετά από πολύ γλυκά.

4. Αλάτι με μέτρο

Λίγο αλάτι βοηθά να κρατήσεις υγρά και να μη σε “χτυπήσει” απότομα το αλκοόλ.

Για παράδειγμα:

ελιές

ξηρούς καρπούς με λίγο αλάτι

κράκερ

Όχι υπερβολές, γιατί θα διψάσεις περισσότερο.

5. Νερό πριν και κατά τη διάρκεια

Δεν είναι φαγητό, αλλά είναι απαραίτητο. Ένα ποτήρι νερό:

πριν αρχίσεις να πίνεις

ανάμεσα στα ποτά

μειώνει σημαντικά τη μέθη και τον πονοκέφαλο της επόμενης μέρας.

Τι να αποφύγεις πριν πιεις

Ποτό με άδειο στομάχι

Πολύ ζάχαρη και γλυκά

Ενεργειακά ποτά μαζί με αλκοόλ

Για να μην μεθύσεις εύκολα, φάε καλά πριν πιεις: συνδύασε πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και σύνθετους υδατάνθρακες. Έτσι θα απολαύσεις το ποτό σου πιο άνετα, με έλεγχο και χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

