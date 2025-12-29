Η εποχική γρίπη καταγράφει έντονη δυναμική τις τελευταίες εβδομάδες στη χώρα, με τους ειδικούς να μιλούν για ένα από τα πιο επιβαρυμένα κύματα των τελευταίων ετών. Τα περιστατικά αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, επηρεάζοντας τόσο παιδιά όσο και ενήλικες, ενώ η πίεση στο σύστημα υγείας είναι πλέον εμφανής, ιδιαίτερα στις παιδιατρικές δομές.

Σύμφωνα με την κλινική εμπειρία των γιατρών, περίπου το 50% όσων εμφανίζουν συμπτώματα ίωσης διαγιγνώσκονται τελικά με γρίπη, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της διασποράς. Τα νοσοκομεία Παίδων δέχονται καθημερινά μεγάλο όγκο περιστατικών, με σημαντικό ποσοστό να χρειάζεται νοσηλεία.

Εφημερίες με εκατοντάδες παιδιά και αυξημένες εισαγωγές

Όπως εξηγεί ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης, σε μια τυπική εφημερία μεγάλου νοσοκομείου Παίδων εξετάζονται έως και 400 παιδιά, εκ των οποίων 1 στα 5 καταλήγει σε εισαγωγή. Η εικόνα αυτή, όπως σημειώνει, καταδεικνύει τη βαρύτητα των περιστατικών τη φετινή περίοδο.

Παράλληλα, τονίζει ότι τα επίσημα επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΥ δεν αποτυπώνουν πλήρως την πραγματική έκταση του φαινομένου, καθώς μεγάλος αριθμός τεστ πραγματοποιείται σε ιδιωτικά ιατρεία ή ακόμη και κατ’ οίκον, χωρίς να καταγράφεται κεντρικά.

Κυρίαρχο στέλεχος το Α(Η3Ν2) – Εύκολη μετάδοση, έντονα συμπτώματα

Το φετινό κύμα γρίπης οφείλεται κυρίως στο στέλεχος Α(Η3Ν2), το οποίο παραδοσιακά συνδέεται με πιο βαριά συμπτωματολογία. Αν και η υποπαραλλαγή Κ δεν προκαλεί σοβαρότερη νόσηση, χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά εύκολη μετάδοση, γεγονός που εξηγεί και τον μεγάλο αριθμό κρουσμάτων.

Τα συχνότερα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Υψηλό και επίμονο πυρετό, συχνά άνω των 39°C

Έντονη κόπωση και μυαλγίες

Πονόλαιμο, ξηρό βήχα και πονοκέφαλο

Ρίγη και γενική καταβολή

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η φετινή γρίπη δεν πρέπει να συγχέεται με ένα απλό κρυολόγημα, καθώς οι επιπλοκές –όπως ωτίτιδες και βρογχίτιδες– εμφανίζονται συχνότερα, ειδικά στα παιδιά.

Χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και προβληματισμός για το ρινικό εμβόλιο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. Φέτος, οι συνολικοί εμβολιασμοί δεν ξεπέρασαν τα 2,7 εκατομμύρια, όταν άλλες χρονιές υπερέβαιναν τα 4 εκατομμύρια. Ακόμη πιο περιορισμένη ήταν η ανταπόκριση στο ρινικό εμβόλιο για παιδιά, με ελάχιστες χιλιάδες δόσεις να έχουν χορηγηθεί από τις δεκάδες χιλιάδες διαθέσιμες.

Οι γιατροί αποδίδουν το φαινόμενο σε κόπωση του πληθυσμού από τα εμβόλια και σε ελλιπή ενημέρωση, επισημαίνοντας ότι το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής αντικατοπτρίζεται τώρα στην έκρηξη των κρουσμάτων.

Η κορύφωση μπροστά μας – Τι συστήνουν οι ειδικοί

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το πικ της γρίπης αναμένεται τον Ιανουάριο, με την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία και την πτώση της θερμοκρασίας να ευνοούν περαιτέρω τη διασπορά.

Η σύσταση προς τους πολίτες παραμένει σαφής: ο εμβολιασμός, ακόμη και τώρα, μπορεί να προσφέρει ουσιαστική προστασία. Όπως υπογραμμίζουν οι γιατροί, ακόμη και αν δεν αποτρέψει πλήρως τη νόσηση, μειώνει σημαντικά τη βαρύτητα των συμπτωμάτων και τον κίνδυνο επιπλοκών.

Η περίοδος της γρίπης διαρκεί παραδοσιακά έως τον Μάρτιο και, σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχει ακόμη χρόνος για πρόληψη – αρκεί να μην αγνοηθούν τα προειδοποιητικά σημάδια.

