Γιατί κάποιοι γερνούν πιο γρήγορα – Οι 7 συνήθειες που φταίνε

Γιατί κάποιοι άνθρωποι δείχνουν σταθερά νεότεροι από την ηλικία τους, ενώ άλλοι μοιάζουν κουρασμένοι και «βαριοί» πολύ νωρίτερα; Η απάντηση, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν κρύβεται μόνο στα γονίδια. Κρύβεται κυρίως σε καθημερινές συνήθειες που, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, επιταχύνουν τη διαδικασία της γήρανσης.

Όπως εξηγεί ο Δρ. Καράμ, η πρόωρη γήρανση δεν αφορά μόνο λεπτές γραμμές ή ρυτίδες. Πρόκειται για βαθιές δομικές αλλαγές κάτω από την επιφάνεια του δέρματος – διάσπαση κολλαγόνου, λέπτυνση της επιδερμίδας, φλεγμονές και οξειδωτικό στρες – που μπορούν να κάνουν ορισμένους ανθρώπους να γερνούν έως και 10 φορές ταχύτερα από άλλους.

Το θετικό; Οι περισσότερες από αυτές τις αιτίες βρίσκονται, σε μεγάλο βαθμό, υπό τον έλεγχό μας.

Γιατί γερνάς πιο γρήγορα απ’ όσο περίμενες

1. Χρόνια και απροστάτευτη έκθεση στον ήλιο

Η έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία θεωρείται ο υπ’ αριθμόν ένα εχθρός της νεότητας. Οι υπεριώδεις ακτίνες καταστρέφουν το κολλαγόνο και την ελαστίνη, οδηγώντας σε βαθιές ρυτίδες και πανάδες. Το πιο ύπουλο στοιχείο είναι ότι η ζημιά των νεανικών χρόνων εμφανίζεται συχνά δεκαετίες αργότερα. Το αντηλιακό δεν είναι πολυτέλεια· είναι βάση.

2. Λανθασμένες συνήθειες περιποίησης

Η πλήρης απουσία φροντίδας ή η χρήση λάθος προϊόντων μπορεί να διαλύσει τον δερματικό φραγμό. Σκληρά καθαριστικά, υπερβολική απολέπιση ή καμία χρήση ενεργών συστατικών αφήνουν το δέρμα εκτεθειμένο και ευάλωτο.

3. Έλλειψη συνέπειας στη ρουτίνα ομορφιάς

Το να χρησιμοποιείς προϊόντα «όποτε θυμηθείς» δεν φέρνει αποτέλεσμα. Όπως η άσκηση, έτσι και το skincare απαιτεί συνέπεια. Η καθημερινή χρήση αποδεδειγμένων συστατικών βοηθά την παραγωγή κολλαγόνου και την ανανέωση των κυττάρων.

4. Κάπνισμα και αλκοόλ

Το κάπνισμα οδηγεί σε βαθιές ρυτίδες, θαμπό χρώμα και υφή «χαρτιού», ενώ το αλκοόλ αφυδατώνει και αυξάνει τη φλεγμονή. Ο συνδυασμός τους μπορεί να σε κάνει να δείχνεις χρόνια μεγαλύτερη από την πραγματική σου ηλικία.

5. Χρόνιο στρες και κακός ύπνος

Τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης από το στρες λειτουργούν, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Δρ. Καράμ, «σαν οξύ για το δέρμα». Ο ανεπαρκής ύπνος επιτείνει τη θαμπάδα, τους μαύρους κύκλους και την απώλεια λάμψης.

6. Διατροφή πλούσια σε ζάχαρη και επεξεργασμένα τρόφιμα

Η υπερβολική ζάχαρη προκαλεί γλυκοζυλίωση, μια διαδικασία που κάνει τις ίνες κολλαγόνου άκαμπτες και εύθραυστες. Το αποτέλεσμα είναι χαλάρωση και ανομοιόμορφη υφή.

7. Αγνόηση της αλληλεπίδρασης περιβάλλοντος και γονιδίων

Τα γονίδια παίζουν ρόλο, όμως η επιγενετική –το πώς το περιβάλλον επηρεάζει το DNA– είναι καθοριστική. Ήλιος, διατροφή, ύπνος και φροντίδα μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να «σιγάσουν» γενετικές τάσεις γήρανσης.

Τι κρατάμε μπαίνοντας στο 2026

Η γρήγορη γήρανση δεν είναι αναπόφευκτη. Σύμφωνα με τον Δρ. Καράμ, η γήρανση του δέρματος είναι το κομμάτι της συνολικής γήρανσης πάνω στο οποίο έχουμε τον μεγαλύτερο έλεγχο.

Καθημερινό αντηλιακό, συνεπής περιποίηση, σωστή διατροφή και διαχείριση του στρες μπορούν να επιβραδύνουν –και σε κάποιο βαθμό να αντιστρέψουν– τα ορατά σημάδια του χρόνου.

Το ερώτημα είναι απλό: ποιες από αυτές τις συνήθειες θα αφήσεις οριστικά πίσω στο 2025;

