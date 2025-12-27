Αυτή είναι η ιδανική ώρα για το βραδινό αν θέλεις καλύτερη πέψη και ύπνο

Το δείπνο είναι ίσως το πιο «παρεξηγημένο» γεύμα της ημέρας. Για κάποιους αποτελεί στιγμή χαλάρωσης μετά από μια απαιτητική καθημερινότητα, για άλλους ένα γρήγορο – και συχνά βαρύ – γεύμα λίγο πριν πέσουν στο κρεβάτι. Όμως, η ώρα που τρώμε το βράδυ δεν είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια. Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, ο χρονισμός του δείπνου παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στη λειτουργία του πεπτικού συστήματος όσο και στην ποιότητα του ύπνου.

Πότε είναι η καλύτερη ώρα για το δείπνο

Το ανθρώπινο σώμα λειτουργεί με βάση τον κιρκάδιο ρυθμό, το εσωτερικό «ρολόι» που ρυθμίζει τον ύπνο, τη σίτιση, τις ορμόνες και τον μεταβολισμό. Η μελατονίνη, η ορμόνη που σχετίζεται άμεσα με τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης, σηματοδοτεί την έναρξη της λεγόμενης «βιολογικής νύχτας».

Η καλύτερη ώρα για να φάει κανείς το βραδινό του δεν εξαρτάται τόσο από το ρολόι, όσο από τον προσωπικό κιρκάδιο ρυθμό. Για ορισμένους ανθρώπους η παραγωγή μελατονίνης μπορεί να ξεκινά νωρίς, ακόμη και γύρω στις 7:00 μ.μ., ενώ για άλλους πολύ αργότερα, ακόμη και κοντά στη 1:00 π.μ.

Γιατί το πολύ αργά δείπνο δημιουργεί πρόβλημα

Όταν τρώμε αργά το βράδυ, την ώρα που τα επίπεδα μελατονίνης είναι ήδη αυξημένα, το σώμα δυσκολεύεται να διαχειριστεί σωστά το γεύμα. Η μελατονίνη μειώνει την απελευθέρωση ινσουλίνης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα σε σύγκριση με ένα γεύμα νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Παράλληλα, η πέψη γίνεται πιο αργή, αυξάνοντας τις πιθανότητες για φούσκωμα, καούρες και διαταραχές στον ύπνο.

Ο ιδανικός συγχρονισμός φαγητού και ύπνου

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι στόχος είναι να ολοκληρώνεται το δείπνο τουλάχιστον δύο έως τρεις ώρες πριν τον ύπνο. Αντίστοιχα, το πρωινό συνιστάται να καταναλώνεται μία έως δύο ώρες μετά το ξύπνημα, ώστε να υπάρχει συνέπεια στο ημερήσιο διατροφικό μοτίβο.

Η τήρηση ενός σταθερού προγράμματος βοηθά:

- στη ρύθμιση της μελατονίνης και του κιρκάδιου ρυθμού

- στη μείωση της έντονης πείνας και των εναλλαγών διάθεσης

- στην καλύτερη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και στη σωστή πέψη

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαταραχές στον κιρκάδιο ρυθμό έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2 και καρδιακών παθήσεων.

Πρακτικές συμβουλές για το βραδινό

Ένα πιο συγχρονισμένο διατροφικό πρότυπο μπορεί να περιλαμβάνει:

- Μεσημεριανό γεύμα περίπου τέσσερις έως πέντε ώρες μετά το πρωινό

- Δείπνο δύο έως τέσσερις ώρες πριν τον ύπνο

- Ένα μικρό σνακ, αν χρειαστεί, με συνδυασμό πρωτεΐνης, υδατανθράκων και υγιεινών λιπαρών

- Αποφυγή μεγάλων διαστημάτων άνω των τεσσάρων ωρών χωρίς φαγητό

- Προσαρμογή των μερίδων με βάση την πείνα και όχι την αλλαγή του ωραρίου

Η ώρα που επιλέγουμε να δειπνήσουμε επηρεάζει άμεσα όχι μόνο την πέψη, αλλά και το πόσο εύκολα και ποιοτικά θα κοιμηθούμε. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα του δείπνου μπορούν να κάνουν αισθητή διαφορά στη συνολική ευεξία και την καθημερινή μας ενέργεια.

