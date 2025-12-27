Έντονη αύξηση περιστατικών καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας, με τη γρίπη Α (Η3Ν2 – στέλεχος Κ) να κυριαρχεί και να προκαλεί αυξημένη νοσηρότητα, ιδιαίτερα σε παιδιά και ευάλωτες ομάδες.

Όπως δήλωσε η παιδίατρος του Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, Αρετή Μανιώτη, μιλώντας στο ΕΡΤnews, πρόκειται για στέλεχος με υψηλή μεταδοτικότητα και πιο βαριά κλινική εικόνα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αυξημένη επαγρύπνηση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, όπως τόνισε, σε:

βρέφη κάτω των 6 μηνών

εγκύους

ανοσοκατεσταλμένους

ασθενείς με χρόνια νοσήματα, όπως άσθμα και παχυσαρκία

Παράλληλα, στα νοσοκομεία καταγράφονται και περιστατικά Covid-19, αλλά και γαστρεντερίτιδες, επιβαρύνοντας περαιτέρω το σύστημα υγείας.

Ο ρόλος του αντιγριπικού εμβολίου

Η κ. Μανιώτη υπογράμμισε ότι το αντιγριπικό εμβόλιο επικαιροποιείται κάθε χρόνο από τον Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, με βάση τα στελέχη που αναμένεται να επικρατήσουν.

Όπως εξήγησε:

το εμβόλιο ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό

μέσα σε 10–15 ημέρες παράγονται αντισώματα

παρέχεται και διασταυρούμενη ανοσία, ακόμη και σε μεταλλαγμένα στελέχη

Ακόμη και αν κάποιος νοσήσει, η πορεία της νόσου είναι συνήθως ηπιότερη, με σαφώς μικρότερο κίνδυνο επιπλοκών. Η προστασία, ωστόσο, εξασθενεί μετά από 6–12 μήνες, γι’ αυτό και ο εμβολιασμός πρέπει να επαναλαμβάνεται ετησίως.

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός συστήνεται από την ηλικία των 6 μηνών και άνω, ενώ για τα μικρότερα βρέφη τονίστηκε η σημασία της λεγόμενης «cocooning ανοσίας», δηλαδή του εμβολιασμού όλων των μελών του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Μέτρα πρόληψης και η σημασία του ύπνου

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους βασικούς κανόνες υγιεινής:

συχνό πλύσιμο χεριών

κάλυψη στόματος και μύτης με τον αγκώνα

αποφυγή κοινής χρήσης σκευών

καλός αερισμός χώρων

απομόνωση στο σπίτι όταν υπάρχουν συμπτώματα

Η παιδίατρος προειδοποίησε, ωστόσο, για την υπερβολική αποστείρωση, σημειώνοντας ότι μπορεί να αποδυναμώσει την «εκπαίδευση» του ανοσοποιητικού, αυξάνοντας μακροπρόθεσμα αλλεργίες και αυτοάνοσα νοσήματα.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και ο ύπνος:

παιδιά σχολικής ηλικίας: 10–12 ώρες

έφηβοι: τουλάχιστον 8 ώρες

Κατά τη διάρκεια του ύπνου ενισχύεται το ανοσοποιητικό, παράγονται αντισώματα και εκκρίνεται αυξητική ορμόνη, ενώ το αυξημένο στρες –μέσω της κορτιζόλης– αποδυναμώνει την άμυνα του οργανισμού.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τη γρίπη

Ο καθηγητής Παιδιατρικής Ανδρέας Φρετζάγιας υπενθυμίζει ότι η γρίπη είναι ιογενής νόσος που κορυφώνεται συνήθως από Νοέμβριο έως Μάρτιο και μεταδίδεται κυρίως με σταγονίδια.

Κύρια συμπτώματα:

υψηλός πυρετός

πονοκέφαλος, πονόλαιμος

μυαλγίες και έντονη κόπωση

σε παιδιά συχνά έμετοι ή διάρροιες

Η έντονη φάση διαρκεί περίπου 5 ημέρες, ενώ η πλήρης αποδρομή μπορεί να φτάσει τις 7–10 ημέρες.

Σε περίπτωση νόσησης:

το παιδί παραμένει στο σπίτι

αποφεύγονται δραστηριότητες και επαφές

χορηγούνται αντιπυρετικά και πολλά υγρά

Ανησυχητικά σημάδια που απαιτούν άμεση επικοινωνία με γιατρό είναι η επανεμφάνιση πυρετού, η δύσπνοια, νευρολογικά συμπτώματα ή έντονη αδυναμία.

Η γρίπη συνήθως αυτοϊάται, ενώ τα αντιβιοτικά δεν έχουν θέση. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί οσελταμιβίρη (Tamiflu), πάντα κατόπιν ιατρικής οδηγίας.

Η έξαρση της γρίπης Α φέτος επιβεβαιώνει τη σημασία της πρόληψης, του εμβολιασμού και της έγκαιρης αναγνώρισης των συμπτωμάτων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά και άτομα υψηλού κινδύνου.

Διαβάστε ακόμα: Φλέμα στον λαιμό: Από τι προκαλείται, πώς φεύγει και τι «λέει» το χρώμα του για την υγεία σας