# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Έφαγες πολύ τα Χριστούγεννα; Τι να τρως τις επόμενες μέρες για να νιώσεις ξανά ανάλαφρα

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 18 άτομα
Έφαγες πολύ τα Χριστούγεννα; Τι να τρως τις επόμενες μέρες για να νιώσεις ξανά ανάλαφρα

Μετά τα γιορτινά τραπέζια, τα γλυκά και τα βαριά φαγητά, το σώμα ζητάει ένα μικρό… διάλειμμα. Δεν χρειάζονται ακρότητες ούτε αυστηρές δίαιτες. Το μυστικό είναι ελαφριές, καθαρές επιλογές που βοηθούν την πέψη και σε κάνουν να νιώθεις καλύτερα μέσα σε λίγες ημέρες.

Ξεκίνα τη μέρα ελαφριά
Το πρωινό δίνει τον τόνο όλης της ημέρας.

  • Γιαούρτι με φρούτα και λίγο μέλι
  • Βρώμη με μπανάνα ή μήλο
  • Φρυγανιές ολικής άλεσης με ταχίνι

Απέφυγε τις πολλές ζάχαρες και τα λιπαρά από το πρωί.

Πες «ναι» στις σούπες
Οι σούπες είναι ό,τι καλύτερο μετά τις γιορτές.

Σούπα λαχανικών

  • Κοτόσουπα χωρίς πολύ λίπος
  • Βελουτέ κολοκύθας ή καρότου
  • Χορταίνουν, ενυδατώνουν και ξεκουράζουν το στομάχι.

Λαχανικά σε κάθε γεύμα
Τα λαχανικά βοηθούν το σώμα να επανέλθει.

  • Σαλάτες με λεμόνι και ελαιόλαδο
  • Βραστά ή ψητά λαχανικά
  • Λαχανικά στον ατμό

Όσο πιο απλά, τόσο καλύτερα.

Πρωτεΐνη χωρίς βάρος
Δεν χρειάζεται να κόψεις την πρωτεΐνη, απλώς διάλεξε σωστά.

  • Κοτόπουλο ή γαλοπούλα
  • Ψάρι ψητό ή στον ατμό
  • Αυγά ή όσπρια

Απέφυγε τα τηγανητά και τις βαριές σάλτσες.

Φρούτα αντί για γλυκά
Αν έχεις ανάγκη από κάτι γλυκό:

  • Μήλα, αχλάδια, πορτοκάλια
  • Μπανάνα ή ακτινίδιο
  • Φρουτοσαλάτα χωρίς ζάχαρη

Θα καλύψουν την ανάγκη σου χωρίς τύψεις.

Νερό, πολύ νερό
Μετά το αλκοόλ και το αλάτι των γιορτών, η ενυδάτωση είναι βασική.

  • Νερό όλη την ημέρα
  • Τσάι ή χαμομήλι
  • Ζεστό νερό με λεμόνι το πρωί

Βοηθά στην αποτοξίνωση και μειώνει το φούσκωμα.

Τι να αποφύγεις για λίγες μέρες

  • Τηγανητά
  • Πολύ αλάτι
  • Αλλαντικά και έτοιμα φαγητά
  • Γλυκά και αναψυκτικά

Δεν χρειάζεται τιμωρία μετά τα Χριστούγεννα. Με λίγες έξυπνες επιλογές, το σώμα επανέρχεται φυσικά και εσύ νιώθεις ξανά ελαφριά, με περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση.

Μερικές ήρεμες μέρες σωστής διατροφής αρκούν για να μπεις ξανά σε ρυθμό – χωρίς άγχος και χωρίς στερήσεις.

Διαβάστε ακόμα: Προειδοποιήσεις γιατρών: Τα καρδιακά αυξάνονται στις γιορτές – Τι πρέπει να προσέχετε

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Ράγισε καρδιές η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη: «Χρόνια πολλά, χρόνια αγγελικά παιδί μου»
Κοινωνία

Ράγισε καρδιές η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη: «Χρόνια πολλά, χρόνια αγγελικά παιδί μου»

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Τέσσερις νεκροί ορειβάτες κάτω από χιονοστιβάδα – Πώς εκτυλίχθηκε το μοιραίο
Κοινωνία

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Τέσσερις νεκροί ορειβάτες κάτω από χιονοστιβάδα – Πώς εκτυλίχθηκε το μοιραίο

Φορολοταρία και πληρωμές με IRIS: Έρχεται κλήρωση για όσους χρησιμοποιούν το σύστημα – Θετικές οι τράπεζες
Οικονομία

Φορολοταρία και πληρωμές με IRIS: Έρχεται κλήρωση για όσους χρησιμοποιούν το σύστημα – Θετικές οι τράπεζες

Θρίλερ στα χιονισμένα Βαρδούσια: Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκαν τρεις ορειβάτες κάτω από χιονοστιβάδα
Κοινωνία

Θρίλερ στα χιονισμένα Βαρδούσια: Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκαν τρεις ορειβάτες κάτω από χιονοστιβάδα

Υπόθεση Μουγκοπέτρου: Συγγενής μιλά για «στημένο σκηνικό» – Οι καταγγελίες, τα παιδιά και η δίκη
ShowBiz

Υπόθεση Μουγκοπέτρου: Συγγενής μιλά για «στημένο σκηνικό» – Οι καταγγελίες, τα παιδιά και η δίκη