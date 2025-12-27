Έφαγες πολύ τα Χριστούγεννα; Τι να τρως τις επόμενες μέρες για να νιώσεις ξανά ανάλαφρα

Μετά τα γιορτινά τραπέζια, τα γλυκά και τα βαριά φαγητά, το σώμα ζητάει ένα μικρό… διάλειμμα. Δεν χρειάζονται ακρότητες ούτε αυστηρές δίαιτες. Το μυστικό είναι ελαφριές, καθαρές επιλογές που βοηθούν την πέψη και σε κάνουν να νιώθεις καλύτερα μέσα σε λίγες ημέρες.

Ξεκίνα τη μέρα ελαφριά

Το πρωινό δίνει τον τόνο όλης της ημέρας.

Γιαούρτι με φρούτα και λίγο μέλι

Βρώμη με μπανάνα ή μήλο

Φρυγανιές ολικής άλεσης με ταχίνι

Απέφυγε τις πολλές ζάχαρες και τα λιπαρά από το πρωί.

Πες «ναι» στις σούπες

Οι σούπες είναι ό,τι καλύτερο μετά τις γιορτές.

Σούπα λαχανικών

Κοτόσουπα χωρίς πολύ λίπος

Βελουτέ κολοκύθας ή καρότου

Χορταίνουν, ενυδατώνουν και ξεκουράζουν το στομάχι.

Λαχανικά σε κάθε γεύμα

Τα λαχανικά βοηθούν το σώμα να επανέλθει.

Σαλάτες με λεμόνι και ελαιόλαδο

Βραστά ή ψητά λαχανικά

Λαχανικά στον ατμό

Όσο πιο απλά, τόσο καλύτερα.

Πρωτεΐνη χωρίς βάρος

Δεν χρειάζεται να κόψεις την πρωτεΐνη, απλώς διάλεξε σωστά.

Κοτόπουλο ή γαλοπούλα

Ψάρι ψητό ή στον ατμό

Αυγά ή όσπρια

Απέφυγε τα τηγανητά και τις βαριές σάλτσες.

Φρούτα αντί για γλυκά

Αν έχεις ανάγκη από κάτι γλυκό:

Μήλα, αχλάδια, πορτοκάλια

Μπανάνα ή ακτινίδιο

Φρουτοσαλάτα χωρίς ζάχαρη

Θα καλύψουν την ανάγκη σου χωρίς τύψεις.

Νερό, πολύ νερό

Μετά το αλκοόλ και το αλάτι των γιορτών, η ενυδάτωση είναι βασική.

Νερό όλη την ημέρα

Τσάι ή χαμομήλι

Ζεστό νερό με λεμόνι το πρωί

Βοηθά στην αποτοξίνωση και μειώνει το φούσκωμα.

Τι να αποφύγεις για λίγες μέρες

Τηγανητά

Πολύ αλάτι

Αλλαντικά και έτοιμα φαγητά

Γλυκά και αναψυκτικά

Δεν χρειάζεται τιμωρία μετά τα Χριστούγεννα. Με λίγες έξυπνες επιλογές, το σώμα επανέρχεται φυσικά και εσύ νιώθεις ξανά ελαφριά, με περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση.

Μερικές ήρεμες μέρες σωστής διατροφής αρκούν για να μπεις ξανά σε ρυθμό – χωρίς άγχος και χωρίς στερήσεις.

