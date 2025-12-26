Σημαντική αύξηση κρουσμάτων γρίπης Α καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, με τα παιδιατρικά νοσοκομεία να δέχονται αυξημένο αριθμό περιστατικών. Το στέλεχος που κυριαρχεί είναι το Η3Ν2 (στέλεχος Κ), το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και πιο έντονη κλινική εικόνα, σύμφωνα με ειδικούς.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews η παιδίατρος του Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, Αρετή Μανιώτη, παρατηρείται αυξημένη νοσηρότητα, κυρίως στα παιδιά, ενώ παράλληλα κυκλοφορούν και άλλα αναπνευστικά νοσήματα, όπως ο Covid-19, καθώς και περιστατικά γαστρεντερίτιδας.

Οι ομάδες που χρειάζονται αυξημένη προσοχή

Ιδιαίτερη επαγρύπνηση συνιστάται για τις ευπαθείς ομάδες, καθώς το συγκεκριμένο στέλεχος μπορεί να οδηγήσει πιο εύκολα σε επιπλοκές. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

βρέφη κάτω των 6 μηνών,

έγκυες γυναίκες,

ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς,

άτομα με χρόνια νοσήματα, όπως άσθμα και παχυσαρκία.

Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η άμεση επικοινωνία με γιατρό θεωρούνται κρίσιμες.

Ο ρόλος του αντιγριπικού εμβολίου

Αναφερόμενη στον εμβολιασμό, η κ. Μανιώτη τόνισε ότι το αντιγριπικό εμβόλιο επικαιροποιείται κάθε χρόνο βάσει των οδηγιών του Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ώστε να καλύπτει τα στελέχη που αναμένεται να επικρατήσουν.

Όπως εξήγησε, το εμβόλιο ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα και μέσα σε 10 έως 15 ημέρες οδηγεί στην παραγωγή αντισωμάτων. Τα αντισώματα αυτά μπορούν να αναγνωρίσουν κοινά χαρακτηριστικά ακόμη και μεταλλαγμένων στελεχών, προσφέροντας τη λεγόμενη «διασταυρούμενη ανοσία». Έτσι, ακόμη και αν κάποιος νοσήσει, η πορεία της νόσου είναι συνήθως ηπιότερη και με μικρότερο κίνδυνο επιπλοκών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμός πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, καθώς η προστασία μειώνεται μετά από 6 έως 12 μήνες.

Εμβολιασμός από 6 μηνών και «cocooning» προστασίας

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός μπορεί να γίνεται από την ηλικία των 6 μηνών. Για τα μικρότερα βρέφη, ιδιαίτερη σημασία έχει ο εμβολιασμός του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Η πρακτική αυτή, γνωστή ως «cocooning ανοσίας», δημιουργεί ένα προστατευτικό «κέλυφος» γύρω από το βρέφος, μειώνοντας τον κίνδυνο έκθεσης στον ιό.

Υγιεινή, μέτρο και σωστές συνήθειες

Η παιδίατρος στάθηκε επίσης στη σημασία των βασικών κανόνων πρόληψης: συχνό πλύσιμο χεριών, κάλυψη στόματος και μύτης με τον αγκώνα, αποφυγή κοινών σκευών, καλός αερισμός των χώρων και αποχή από κοινωνικές δραστηριότητες όταν υπάρχουν συμπτώματα.

Παράλληλα, προειδοποίησε για την υπερβολική αποστείρωση, σημειώνοντας ότι η υπέρμετρη προστασία μπορεί να «αποδυναμώσει» την εκπαίδευση του ανοσοποιητικού, αυξάνοντας μακροπρόθεσμα την πιθανότητα αλλεργιών και αυτοάνοσων νοσημάτων.

Διατροφή, ύπνος και στρες

Όσον αφορά τη διατροφή των ημερών, επισήμανε ότι δεν χρειάζονται ακραίες απαγορεύσεις, αρκεί να υπάρχει ισορροπία. Υπενθύμισε επίσης τη σημασία του επαρκούς ύπνου: τα παιδιά σχολικής ηλικίας χρειάζονται 10–12 ώρες, ενώ οι έφηβοι τουλάχιστον 8 ώρες, καθώς κατά τη διάρκεια του ύπνου ενισχύεται το ανοσοποιητικό σύστημα.

Τέλος, έκανε ειδική αναφορά στο στρες, τονίζοντας ότι αυξάνει τα επίπεδα κορτιζόλης και καταστέλλει την άμυνα του οργανισμού, καθιστώντας τον πιο ευάλωτο σε λοιμώξεις.

Με τη γρίπη Α να βρίσκεται σε έξαρση, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ενημέρωση, ο εμβολιασμός και η τήρηση απλών κανόνων υγιεινής παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά «όπλα» για την προστασία, ιδιαίτερα των παιδιών και των ευπαθών ομάδων.

