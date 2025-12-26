Προειδοποιήσεις γιατρών: Τα καρδιακά αυξάνονται στις γιορτές – Τι πρέπει να προσέχετε

Κατά την περίοδο των γιορτών παρατηρείται σημαντική αύξηση των καρδιακών επεισοδίων, φαινόμενο γνωστό ως holiday heart syndrome. Η απότομη αλλαγή ρυθμού ζωής, το στρες και οι διατροφικές υπερβολές επιβαρύνουν την καρδιά, ακόμη και σε άτομα χωρίς γνωστό ιστορικό.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Από 26 Δεκεμβρίου έως 1 Ιανουαρίου καταγράφεται περίπου 15% αύξηση θανάτων από καρδιακή προσβολή.

Την παραμονή Χριστουγέννων ο κίνδυνος κορυφώνεται (έως +37%).

Η παραμονή Χριστουγέννων θεωρείται η πιο επικίνδυνη ημέρα του έτους για την καρδιά, σύμφωνα με τον Jeremy London.

Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος

Υπερβολικό αλκοόλ και βαριά/αλμυρά γεύματα

Λιγότερη κίνηση και έλλειψη ύπνου

Συναισθηματικό και οικονομικό στρες

Κρύος καιρός, που προκαλεί αγγειοσύσπαση

Διακοπή ή ασυνέπεια στη λήψη φαρμάκων



Ο Brian Case τονίζει ότι το στρες είναι ο βασικότερος επιβαρυντικός παράγοντας, ενώ ο Glenn Hirsch επισημαίνει ότι το σύνδρομο συχνά εκδηλώνεται ως κολπική μαρμαρυγή.

Συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται

Πόνος ή βάρος στο στήθος (ιδίως αριστερά)

Δύσπνοια, εφίδρωση

Ανεξήγητη κόπωση, αδυναμία

Καούρες, δυσφορία στο στομάχι

Αίσθημα παλμών ή ακανόνιστος ρυθμός



Αν εμφανιστεί οποιοδήποτε από τα παραπάνω ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Μεγαλύτερες ηλικίες

Άτομα με υπέρταση, διαβήτη, παχυσαρκία

Υπνική άπνοια, χρόνια νεφρική νόσος

Ιστορικό καρδιακών αρρυθμιών



Πώς να προστατευθείτε στις γιορτές

Μέτρο στο αλκοόλ και στο φαγητό (ιδίως αλάτι)

Ενυδάτωση και επαρκής ύπνος

Καθημερινή κίνηση: 5.000–10.000 βήματα

Διαχείριση στρες (χαλάρωση, λιγότερες ειδοποιήσεις)

Συνέπεια στα φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί



Όπως συνοψίζουν οι ειδικοί: χρησιμοποιήστε τις γιορτές για φροντίδα, όχι για υπερβολές. Αν δεν νιώθετε καλά, μην το αγνοείτε και αντιδράστε άμεσα.

