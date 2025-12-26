# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Προειδοποιήσεις γιατρών: Τα καρδιακά αυξάνονται στις γιορτές – Τι πρέπει να προσέχετε

Κατά την περίοδο των γιορτών παρατηρείται σημαντική αύξηση των καρδιακών επεισοδίων, φαινόμενο γνωστό ως holiday heart syndrome. Η απότομη αλλαγή ρυθμού ζωής, το στρες και οι διατροφικές υπερβολές επιβαρύνουν την καρδιά, ακόμη και σε άτομα χωρίς γνωστό ιστορικό.

Τι δείχνουν τα στοιχεία
Από 26 Δεκεμβρίου έως 1 Ιανουαρίου καταγράφεται περίπου 15% αύξηση θανάτων από καρδιακή προσβολή.
Την παραμονή Χριστουγέννων ο κίνδυνος κορυφώνεται (έως +37%).
Η παραμονή Χριστουγέννων θεωρείται η πιο επικίνδυνη ημέρα του έτους για την καρδιά, σύμφωνα με τον Jeremy London.

Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος

  • Υπερβολικό αλκοόλ και βαριά/αλμυρά γεύματα
  • Λιγότερη κίνηση και έλλειψη ύπνου
  • Συναισθηματικό και οικονομικό στρες
  • Κρύος καιρός, που προκαλεί αγγειοσύσπαση
  • Διακοπή ή ασυνέπεια στη λήψη φαρμάκων


Ο Brian Case τονίζει ότι το στρες είναι ο βασικότερος επιβαρυντικός παράγοντας, ενώ ο Glenn Hirsch επισημαίνει ότι το σύνδρομο συχνά εκδηλώνεται ως κολπική μαρμαρυγή.

Συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται

  • Πόνος ή βάρος στο στήθος (ιδίως αριστερά)
  • Δύσπνοια, εφίδρωση
  • Ανεξήγητη κόπωση, αδυναμία
  • Καούρες, δυσφορία στο στομάχι
  • Αίσθημα παλμών ή ακανόνιστος ρυθμός


Αν εμφανιστεί οποιοδήποτε από τα παραπάνω ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

  • Μεγαλύτερες ηλικίες
  • Άτομα με υπέρταση, διαβήτη, παχυσαρκία
  • Υπνική άπνοια, χρόνια νεφρική νόσος
  • Ιστορικό καρδιακών αρρυθμιών


Πώς να προστατευθείτε στις γιορτές

  • Μέτρο στο αλκοόλ και στο φαγητό (ιδίως αλάτι)
  • Ενυδάτωση και επαρκής ύπνος
  • Καθημερινή κίνηση: 5.000–10.000 βήματα
  • Διαχείριση στρες (χαλάρωση, λιγότερες ειδοποιήσεις)
  • Συνέπεια στα φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί


Όπως συνοψίζουν οι ειδικοί: χρησιμοποιήστε τις γιορτές για φροντίδα, όχι για υπερβολές. Αν δεν νιώθετε καλά, μην το αγνοείτε και αντιδράστε άμεσα.

