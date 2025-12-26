Προειδοποιήσεις γιατρών: Τα καρδιακά αυξάνονται στις γιορτές – Τι πρέπει να προσέχετε

Κατά την περίοδο των γιορτών παρατηρείται σημαντική αύξηση των καρδιακών επεισοδίων, φαινόμενο γνωστό ως holiday heart syndrome. Η απότομη αλλαγή ρυθμού ζωής, το στρες και οι διατροφικές υπερβολές επιβαρύνουν την καρδιά, ακόμη και σε άτομα χωρίς γνωστό ιστορικό.
Τι δείχνουν τα στοιχεία
Από 26 Δεκεμβρίου έως 1 Ιανουαρίου καταγράφεται περίπου 15% αύξηση θανάτων από καρδιακή προσβολή.
Την παραμονή Χριστουγέννων ο κίνδυνος κορυφώνεται (έως +37%).
Η παραμονή Χριστουγέννων θεωρείται η πιο επικίνδυνη ημέρα του έτους για την καρδιά, σύμφωνα με τον Jeremy London.
Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος
- Υπερβολικό αλκοόλ και βαριά/αλμυρά γεύματα
- Λιγότερη κίνηση και έλλειψη ύπνου
- Συναισθηματικό και οικονομικό στρες
- Κρύος καιρός, που προκαλεί αγγειοσύσπαση
- Διακοπή ή ασυνέπεια στη λήψη φαρμάκων
Ο Brian Case τονίζει ότι το στρες είναι ο βασικότερος επιβαρυντικός παράγοντας, ενώ ο Glenn Hirsch επισημαίνει ότι το σύνδρομο συχνά εκδηλώνεται ως κολπική μαρμαρυγή.
Συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται
- Πόνος ή βάρος στο στήθος (ιδίως αριστερά)
- Δύσπνοια, εφίδρωση
- Ανεξήγητη κόπωση, αδυναμία
- Καούρες, δυσφορία στο στομάχι
- Αίσθημα παλμών ή ακανόνιστος ρυθμός
Αν εμφανιστεί οποιοδήποτε από τα παραπάνω ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.
Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
- Μεγαλύτερες ηλικίες
- Άτομα με υπέρταση, διαβήτη, παχυσαρκία
- Υπνική άπνοια, χρόνια νεφρική νόσος
- Ιστορικό καρδιακών αρρυθμιών
Πώς να προστατευθείτε στις γιορτές
- Μέτρο στο αλκοόλ και στο φαγητό (ιδίως αλάτι)
- Ενυδάτωση και επαρκής ύπνος
- Καθημερινή κίνηση: 5.000–10.000 βήματα
- Διαχείριση στρες (χαλάρωση, λιγότερες ειδοποιήσεις)
- Συνέπεια στα φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί
Όπως συνοψίζουν οι ειδικοί: χρησιμοποιήστε τις γιορτές για φροντίδα, όχι για υπερβολές. Αν δεν νιώθετε καλά, μην το αγνοείτε και αντιδράστε άμεσα.
