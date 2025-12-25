# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Υπάρχει τελικά η «κατάθλιψη των Χριστουγέννων»; Τι εξηγεί κλινικός ψυχολόγος

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 1 άτομα
Υπάρχει τελικά η «κατάθλιψη των Χριστουγέννων»; Τι εξηγεί κλινικός ψυχολόγος

Τα Χριστούγεννα συνδέονται παραδοσιακά με χαρά, οικογενειακά τραπέζια, φωτεινά στολίδια και κοινωνικότητα. Ωστόσο, για αρκετούς ανθρώπους η εορταστική περίοδος συνοδεύεται από μελαγχολία, εσωστρέφεια ή συναισθηματική κόπωση. Υπάρχει τελικά αυτό που αποκαλούμε «κατάθλιψη των Χριστουγέννων»;

Όπως εξηγεί ο κλινικός ψυχολόγος Γιώργος Λυράκος, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο όρος «κατάθλιψη των Χριστουγέννων» δεν αποτελεί επιστημονικό όρο. Αυτό που παρατηρείται συχνά είναι μια εποχική μελαγχολία, η οποία σχετίζεται με συγκεκριμένους βιολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

Γιατί «πέφτει» η διάθεση στις γιορτές;
Σύμφωνα με τον ειδικό, η αλλαγή της διάθεσης κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων έχει λογική βάση:

Μειώνεται το φυσικό φως της ημέρας
Διαταράσσονται οι ρυθμοί του ύπνου
Επηρεάζονται ορμόνες που σχετίζονται με τη διάθεση

Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να συμβάλουν σε μια αίσθηση κόπωσης ή θλίψης, ακόμη και σε άτομα χωρίς ιστορικό ψυχικών δυσκολιών.

Ο ρόλος των κοινωνικών προσδοκιών
Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ο κοινωνικός παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο. Όπως τονίζει ο κ. Λυράκος, τα Χριστούγεννα συνοδεύονται από έντονες προσδοκίες:
να είμαστε χαρούμενοι, να περνάμε χρόνο με την οικογένεια, να βιώνουμε «ιδανικές» στιγμές.

Όταν αυτές οι προσδοκίες δεν εκπληρώνονται — λόγω απώλειας αγαπημένων προσώπων, οικονομικών δυσκολιών ή απλώς κακής ψυχολογικής κατάστασης — το συναίσθημα της απογοήτευσης μπορεί να γίνει εντονότερο.

Όταν τελειώνει η «υποχρέωση της χαράς»
Μετά το πέρας των γιορτών, πολλοί άνθρωποι βιώνουν έντονη συναισθηματική και σωματική κόπωση. Αν όμως η θλίψη επιμένει για αρκετές εβδομάδες και δεν υποχωρεί με την επιστροφή στην καθημερινότητα, τότε ενδέχεται να υπάρχει βαθύτερο ψυχολογικό υπόβαθρο που χρειάζεται προσοχή και αξιολόγηση από ειδικό.

Και το αλκοόλ;
Ο ψυχολόγος επισημαίνει επίσης τον ρόλο του αλκοόλ την εορταστική περίοδο. Η αυξημένη κατανάλωση, σε συνδυασμό με άγχος και έντονα συναισθήματα, μπορεί να επιδεινώσει τη διάθεση, να μειώσει τον έλεγχο του εγκεφάλου και να «ανασύρει» θυμό, ένταση ή ακόμη και βίαιες αντιδράσεις.

Συμπέρασμα
Η μελαγχολία των Χριστουγέννων δεν είναι ασυνήθιστη και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι παροδική. Ωστόσο, όταν τα αρνητικά συναισθήματα επιμένουν ή γίνονται έντονα, η αναζήτηση υποστήριξης από ειδικό ψυχικής υγείας είναι ένα σημαντικό και ουσιαστικό βήμα φροντίδας του εαυτού.
 

Διαβάστε ακόμα: Αυτές οι 6 τροφές ανεβάζουν σιωπηλά την αρτηριακή πίεση

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Πέθανε στα 60 του ο Πατ Φιν – Ο ηθοποιός που πέρασε από «Friends», «Seinfeld» και άφησε το στίγμα του στο «The Middle»
ShowBiz

Πέθανε στα 60 του ο Πατ Φιν – Ο ηθοποιός που πέρασε από «Friends», «Seinfeld» και άφησε το στίγμα του στο «The Middle»

Χριστούγεννα στον δρόμο για τους αγρότες: Γιόρτασαν στα μπλόκα με τραπέζι, μουσική και ξεκάθαρο μήνυμα συνέχισης
Κοινωνία

Χριστούγεννα στον δρόμο για τους αγρότες: Γιόρτασαν στα μπλόκα με τραπέζι, μουσική και ξεκάθαρο μήνυμα συνέχισης

Last Christmas: Πώς ένα τραγούδι των Wham! έγινε το απόλυτο χριστουγεννιάτικο φαινόμενο 40 χρόνων
ShowBiz

Last Christmas: Πώς ένα τραγούδι των Wham! έγινε το απόλυτο χριστουγεννιάτικο φαινόμενο 40 χρόνων

Το madata.gr σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα - Η γέννηση του Χριστού ας φέρει την ελπίδα
Κοινωνία

Το madata.gr σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα - Η γέννηση του Χριστού ας φέρει την ελπίδα

Χριστούγεννα με κακοκαιρία σε μεγάλο μέρος της χώρας – Βροχές, καταιγίδες και χιόνια, έρχεται νέα ψυχρή εισβολή
Ο Καιρός

Χριστούγεννα με κακοκαιρία σε μεγάλο μέρος της χώρας – Βροχές, καταιγίδες και χιόνια, έρχεται νέα ψυχρή εισβολή