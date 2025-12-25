Υπάρχει τελικά η «κατάθλιψη των Χριστουγέννων»; Τι εξηγεί κλινικός ψυχολόγος

Τα Χριστούγεννα συνδέονται παραδοσιακά με χαρά, οικογενειακά τραπέζια, φωτεινά στολίδια και κοινωνικότητα. Ωστόσο, για αρκετούς ανθρώπους η εορταστική περίοδος συνοδεύεται από μελαγχολία, εσωστρέφεια ή συναισθηματική κόπωση. Υπάρχει τελικά αυτό που αποκαλούμε «κατάθλιψη των Χριστουγέννων»;

Όπως εξηγεί ο κλινικός ψυχολόγος Γιώργος Λυράκος, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο όρος «κατάθλιψη των Χριστουγέννων» δεν αποτελεί επιστημονικό όρο. Αυτό που παρατηρείται συχνά είναι μια εποχική μελαγχολία, η οποία σχετίζεται με συγκεκριμένους βιολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

Γιατί «πέφτει» η διάθεση στις γιορτές;

Σύμφωνα με τον ειδικό, η αλλαγή της διάθεσης κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων έχει λογική βάση:

Μειώνεται το φυσικό φως της ημέρας

Διαταράσσονται οι ρυθμοί του ύπνου

Επηρεάζονται ορμόνες που σχετίζονται με τη διάθεση

Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να συμβάλουν σε μια αίσθηση κόπωσης ή θλίψης, ακόμη και σε άτομα χωρίς ιστορικό ψυχικών δυσκολιών.

Ο ρόλος των κοινωνικών προσδοκιών

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ο κοινωνικός παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο. Όπως τονίζει ο κ. Λυράκος, τα Χριστούγεννα συνοδεύονται από έντονες προσδοκίες:

να είμαστε χαρούμενοι, να περνάμε χρόνο με την οικογένεια, να βιώνουμε «ιδανικές» στιγμές.

Όταν αυτές οι προσδοκίες δεν εκπληρώνονται — λόγω απώλειας αγαπημένων προσώπων, οικονομικών δυσκολιών ή απλώς κακής ψυχολογικής κατάστασης — το συναίσθημα της απογοήτευσης μπορεί να γίνει εντονότερο.

Όταν τελειώνει η «υποχρέωση της χαράς»

Μετά το πέρας των γιορτών, πολλοί άνθρωποι βιώνουν έντονη συναισθηματική και σωματική κόπωση. Αν όμως η θλίψη επιμένει για αρκετές εβδομάδες και δεν υποχωρεί με την επιστροφή στην καθημερινότητα, τότε ενδέχεται να υπάρχει βαθύτερο ψυχολογικό υπόβαθρο που χρειάζεται προσοχή και αξιολόγηση από ειδικό.

Και το αλκοόλ;

Ο ψυχολόγος επισημαίνει επίσης τον ρόλο του αλκοόλ την εορταστική περίοδο. Η αυξημένη κατανάλωση, σε συνδυασμό με άγχος και έντονα συναισθήματα, μπορεί να επιδεινώσει τη διάθεση, να μειώσει τον έλεγχο του εγκεφάλου και να «ανασύρει» θυμό, ένταση ή ακόμη και βίαιες αντιδράσεις.

Συμπέρασμα

Η μελαγχολία των Χριστουγέννων δεν είναι ασυνήθιστη και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι παροδική. Ωστόσο, όταν τα αρνητικά συναισθήματα επιμένουν ή γίνονται έντονα, η αναζήτηση υποστήριξης από ειδικό ψυχικής υγείας είναι ένα σημαντικό και ουσιαστικό βήμα φροντίδας του εαυτού.



