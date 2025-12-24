Καούρα μετά το φαγητό; Πώς να την καταπολεμήσεις άμεσα με απλούς τρόπους

Η καούρα μετά το φαγητό είναι ενοχλητική, αλλά τις περισσότερες φορές μπορεί να υποχωρήσει γρήγορα και φυσικά, χωρίς φάρμακα. Αν νιώθεις κάψιμο στο στήθος ή στον λαιμό, δοκίμασε τα παρακάτω άμεσα.

1. Μείνε όρθιος ή περπάτησε ελαφρά

Μην ξαπλώσεις αμέσως μετά το φαγητό.

Κάτσε ίσια ή περπάτησε για 10–15 λεπτά

Η βαρύτητα βοηθά τα οξέα να παραμείνουν στο στομάχι

Απόφυγε σκύψιμο ή στενά ρούχα στη μέση



2. Πιες λίγο νερό ή χαμομήλι

Το νερό αραιώνει τα γαστρικά οξέα

Το χαμομήλι βοηθά στη χαλάρωση του στομάχου

Απόφυγε αναψυκτικά και αλκοόλ, γιατί επιδεινώνουν την καούρα.



3. Μασήστε τσίχλα χωρίς ζάχαρη

Η μάσηση αυξάνει το σάλιο, το οποίο εξουδετερώνει τα οξέα και μειώνει το κάψιμο.

4. Απόφυγε καφέ, σοκολάτα και λιπαρά

Αν η καούρα εμφανίστηκε μετά από βαρύ γεύμα, μην προσθέσεις ερεθιστικά τρόφιμα. Δώσε χρόνο στο στομάχι να ηρεμήσει.

5. Δοκίμασε μαγειρική σόδα (μόνο περιστασιακά)

Μισό κουταλάκι σε ένα ποτήρι νερό μπορεί να ανακουφίσει προσωρινά, αλλά όχι συχνά και όχι αν έχεις υπέρταση.

Η καούρα μετά το φαγητό συνήθως περνά γρήγορα με σωστή στάση σώματος, ήπια υγρά και αποφυγή επιβαρυντικών τροφών. Αν εμφανίζεται συχνά, καλό είναι να συμβουλευτείς γιατρό.

