Πυρετός και διατροφή: Ποιες 5 τροφές πρέπει να αποφεύγετε μέχρι να αναρρώσετε

Όταν ο οργανισμός εμφανίζει πυρετό, ουσιαστικά ενεργοποιεί έναν φυσικό μηχανισμό άμυνας. Η αύξηση της θερμοκρασίας δεν αποτελεί ασθένεια από μόνη της, αλλά μια προσπάθεια του σώματος να περιορίσει τη δράση ιών και βακτηρίων που δυσκολεύονται να επιβιώσουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Κατά τη διάρκεια του πυρετού, ο μεταβολισμός επιταχύνεται και οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται. Παράλληλα, όμως, το πεπτικό σύστημα λειτουργεί πιο αργά, καθώς ο οργανισμός «εξοικονομεί» ενέργεια για να τη διοχετεύσει στο ανοσοποιητικό. Γι’ αυτό και η διατροφή αποκτά ιδιαίτερη σημασία: οι σωστές επιλογές μπορούν να βοηθήσουν την ανάρρωση, ενώ οι λάθος να την καθυστερήσουν.

Τροφές που καλό είναι να αποφεύγονται όταν υπάρχει πυρετός

1. Τρόφιμα με πολλή ζάχαρη

Γλυκά, αναψυκτικά, καραμέλες, έτοιμοι χυμοί και δημητριακά με ζάχαρη επιβαρύνουν τον οργανισμό. Η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να μειώσει προσωρινά την αποτελεσματικότητα των λευκών αιμοσφαιρίων και να ενισχύσει τη φλεγμονή, παρατείνοντας το αίσθημα αδυναμίας.

2. Λιπαρά και τηγανητά

Τροφές όπως fast food, τηγανητές πατάτες, λιπαρά κρέατα, βούτυρο και βαριές σάλτσες απαιτούν πολλή ενέργεια για να χωνευτούν. Όταν έχετε πυρετό, η κατανάλωσή τους συχνά προκαλεί ναυτία, δυσφορία ή έντονη κόπωση.

3. Καφεΐνη και αλκοόλ

Ο καφές, τα ενεργειακά ποτά και το αλκοόλ έχουν διουρητική δράση και αυξάνουν τον κίνδυνο αφυδάτωσης. Επειδή ο πυρετός συνοδεύεται συχνά από εφίδρωση, η απώλεια υγρών μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση και να δυσκολέψει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος.

4. Βαριές πρωτεΐνες και αλλαντικά

Το κόκκινο κρέας, τα αλλαντικά και τα σκληρά κίτρινα τυριά είναι δύσπεπτα όταν ο οργανισμός είναι καταπονημένος. Επιπλέον, η πέψη τους μπορεί να αυξήσει ελαφρώς τη θερμοκρασία του σώματος, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο κάποιον που ήδη έχει πυρετό.

5. Τροφές με πολλές φυτικές ίνες (όταν υπάρχουν στομαχικές ενοχλήσεις)

Όσπρια, ωμά λαχανικά και δημητριακά ολικής άλεσης μπορεί να προκαλέσουν φούσκωμα ή εντερική δυσφορία, ειδικά αν ο πυρετός συνοδεύεται από διάρροια ή στομαχόπονο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προτιμώνται πιο «μαλακές» και εύπεπτες τροφές.

Τι να θυμάστε

Η μειωμένη όρεξη όταν έχουμε πυρετό είναι απολύτως φυσιολογική. Δεν χρειάζεται να πιέζετε τον εαυτό σας να φάει. Η επαρκής ενυδάτωση και οι ελαφριές τροφές είναι πιο σημαντικές από την ποσότητα του φαγητού. Ακούστε το σώμα σας και δώστε του χρόνο να αναρρώσει.

