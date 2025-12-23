Το «σύνδρομο του κομμωτηρίου»: Ο άγνωστος κίνδυνος που μπορεί να κρύβεται πίσω από το λούσιμο

Η επίσκεψη στο κομμωτήριο είναι για τους περισσότερους συνυφασμένη με χαλάρωση και περιποίηση. Ωστόσο, πίσω από αυτή την καθημερινή συνήθεια υπάρχει ένας σπάνιος αλλά υπαρκτός κίνδυνος, τον οποίο οι ειδικοί δεν αγνοούν. Πρόκειται για το λεγόμενο «σύνδρομο του κομμωτηρίου», μια κατάσταση που συνδέεται με τη στάση του αυχένα κατά το λούσιμο και, σε εξαιρετικά λίγες περιπτώσεις, έχει συσχετιστεί με διαταραχές στην αιμάτωση του εγκεφάλου.

Οι νευρολόγοι επισημαίνουν ότι όταν ο λαιμός βρίσκεται σε έντονη και παρατεταμένη έκταση –όπως συμβαίνει συχνά στον νιπτήρα του κομμωτηρίου– μπορεί να επηρεαστεί προσωρινά η ροή του αίματος σε βασικές αρτηρίες. Αν και το φαινόμενο είναι εξαιρετικά σπάνιο, έχει καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία και είναι γνωστό ως beauty parlor stroke syndrome.

Πότε μπήκε στο μικροσκόπιο της επιστήμης

Το ζήτημα απασχολεί την ιατρική κοινότητα εδώ και δεκαετίες. Το 1993, ο Αμερικανός νευρολόγος Μάικλ Γουέιντρομπ παρατήρησε ότι αρκετοί ασθενείς που είχαν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο ανέφεραν πρόσφατη επίσκεψη σε κομμωτήριο. Η κοινή συνισταμένη ήταν η έντονη κάμψη ή έκταση του αυχένα κατά το λούσιμο, γεγονός που οδήγησε τους επιστήμονες να εξετάσουν τη στάση του σώματος ως πιθανό επιβαρυντικό παράγοντα, κυρίως σε άτομα με προδιάθεση.

Τι εξηγούν οι νευροεπιστήμονες

Σύμφωνα με ειδικούς της νευροεπιστήμης, η ασυνήθιστη θέση του λαιμού, η απότομη περιστροφή ή ακόμη και μικρές, ξαφνικές κινήσεις μπορούν –σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες– να προκαλέσουν πίεση ή τραυματισμό αρτηριών που τροφοδοτούν τον εγκέφαλο.

Η Μαρία Ασιοτί, λέκτορας νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Γουέστμινιστερ, έχει επισημάνει ότι ακόμη και μικρά οστεόφυτα στη σπονδυλική στήλη ενδέχεται να συμβάλουν σε μια τέτοια επιπλοκή, αυξάνοντας τον κίνδυνο σε ευάλωτα άτομα.

Τι δείχνουν τα δεδομένα

Παρά τον θόρυβο που κατά καιρούς προκαλείται, οι μελέτες δείχνουν ότι πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο. Χαρακτηριστικά, ελβετική έρευνα του 2016 κατέγραψε μόλις δέκα περιστατικά μέσα σε έντεκα χρόνια. Όταν, όμως, εκδηλωθεί, τα συμπτώματα μπορεί να ποικίλλουν: από πονοκέφαλο, ζάλη και θολή όραση έως ναυτία, πόνο στον αυχένα, λιποθυμία ή –σε ακραίες περιπτώσεις– αδυναμία στη μία πλευρά του σώματος. Το γεγονός ότι τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν με καθυστέρηση δυσκολεύει συχνά τη διάγνωση.

Τι συνιστούν οι ειδικοί

Οι γιατροί τονίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, αλλά προτείνουν απλά προληπτικά μέτρα. Η αποφυγή παρατεταμένης παραμονής στον νιπτήρα, η άμεση ενημέρωση του κομμωτή σε περίπτωση δυσφορίας και εναλλακτικές στάσεις –όπως το λούσιμο με το κεφάλι ελαφρώς προς τα εμπρός– μπορούν να μειώσουν την πίεση στον αυχένα. Ακόμη και μια πετσέτα σωστά τοποθετημένη κάτω από τον λαιμό θεωρείται ότι βοηθά στη μείωση της καταπόνησης.

Το «σύνδρομο του κομμωτηρίου» παραμένει μια σπάνια ιατρική εξαίρεση, αλλά υπενθυμίζει ότι ακόμη και οι πιο αθώες καθημερινές συνήθειες αξίζουν λίγη περισσότερη προσοχή.

