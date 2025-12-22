Φλέμα στον λαιμό: Από τι προκαλείται, πώς φεύγει και τι «λέει» το χρώμα του για την υγεία σας

Η αίσθηση ότι κάτι «κολλάει» μόνιμα στον λαιμό είναι ένα σύμπτωμα που ταλαιπωρεί πολλούς ανθρώπους καθημερινά. Το φλέμα, αν και αποτελεί φυσικό μηχανισμό άμυνας του οργανισμού, όταν παράγεται σε αυξημένες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, βήχα και συνεχή ανάγκη για καθάρισμα του λαιμού.

Πίσω από αυτή την ενόχληση κρύβονται συνήθως συγκεκριμένες αιτίες, ενώ το ίδιο το φλέμα –ακόμα και το χρώμα του– μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για το τι συμβαίνει στο σώμα.



Γιατί παράγεται περισσότερη βλέννα

Η βλέννα λειτουργεί σαν φίλτρο, παγιδεύοντας μικρόβια, σκόνη και ερεθιστικές ουσίες. Όταν όμως το σώμα «αντιλαμβάνεται» απειλή, αυξάνει την παραγωγή της. Οι συχνότεροι λόγοι είναι:

Οπισθορινική καταρροή

Βλέννα από τη μύτη και τα ιγμόρεια κατεβαίνει προς τον λαιμό, προκαλώντας αίσθημα βάρους και συνεχή ενόχληση.

Ιώσεις και λοιμώξεις

Κρυολόγημα, γρίπη ή ιγμορίτιδα συνοδεύονται σχεδόν πάντα από αυξημένη βλέννα.

Αλλεργικές αντιδράσεις

Η γύρη, η σκόνη ή το τρίχωμα ζώων ενεργοποιούν άμυνες του οργανισμού, με αποτέλεσμα περισσότερη βλέννα.

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Τα οξέα του στομάχου ερεθίζουν τον λαιμό και «πυροδοτούν» παραγωγή βλέννας ως μηχανισμό προστασίας.

Κάπνισμα

Ο καπνός ερεθίζει μόνιμα το αναπνευστικό σύστημα, οδηγώντας σε χρόνια υπερέκκριση βλέννας.

Χρόνιες παθήσεις

Χρόνια βρογχίτιδα, ΧΑΠ και άλλες αναπνευστικές νόσοι σχετίζονται με επίμονο φλέμα.



Πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε

Η αντιμετώπιση εξαρτάται από την αιτία, ωστόσο υπάρχουν πρακτικές λύσεις που βοηθούν σημαντικά.

Φαρμακευτικές επιλογές (με ιατρική καθοδήγηση)

Αποσυμφορητικά για μείωση ρινικής συμφόρησης

Αντιισταμινικά σε περιπτώσεις αλλεργίας

Αποχρεμπτικά για πιο ρευστή βλέννα

Φάρμακα για παλινδρόμηση όταν το πρόβλημα ξεκινά από το στομάχι

Σημαντικό: Μην ξεκινάτε αγωγή χωρίς συμβουλή γιατρού.

Απλές καθημερινές συνήθειες που κάνουν διαφορά

Πίνετε αρκετό νερό και ζεστά ροφήματα

Χρησιμοποιήστε υγραντήρα, ειδικά τον χειμώνα

Εισπνοές ατμού για χαλάρωση της βλέννας

Αποφύγετε καπνό και ερεθιστικά

Ρυθμίστε τη διατροφή σας, μειώνοντας γαλακτοκομικά και προσθέτοντας τζίντζερ, κουρκουμά και σκόρδο

Κοιμηθείτε με το κεφάλι ελαφρώς ανυψωμένο, για να μη συσσωρεύεται βλέννα στον λαιμό



Τι δείχνει το χρώμα του φλέματος

Το χρώμα της βλέννας μπορεί να αποτελέσει «καμπανάκι»:

Διαυγές: φυσιολογικό, συχνό σε αλλεργίες ή ήπιες ιώσεις

Λευκό: συμφόρηση ή αρχόμενη λοίμωξη

Κίτρινο / Πράσινο: πιθανή λοίμωξη, συχνά βακτηριακή

Ροζ ή κόκκινο: ίχνη αίματος από ερεθισμό ή έντονο βήχα

Καφέ ή μαύρο: κάπνισμα ή έκθεση σε ρύπους

Αν το χρώμα επιμένει ή συνοδεύεται από έντονα συμπτώματα, η ιατρική αξιολόγηση είναι απαραίτητη.



Πότε να απευθυνθείτε σε γιατρό

Αναζητήστε ιατρική βοήθεια αν το φλέμα:

διαρκεί για εβδομάδες

συνοδεύεται από δύσπνοια, πόνο στο στήθος ή πυρετό

έχει αίμα χωρίς εμφανή λόγο

Η υπερβολική βλέννα σπάνια είναι επικίνδυνη από μόνη της, συχνά όμως αποτελεί ένδειξη ότι κάτι χρειάζεται προσοχή. Με σωστή φροντίδα και έγκαιρη αντιμετώπιση, το πρόβλημα μπορεί να περιοριστεί σημαντικά.

