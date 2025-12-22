Σοβαρός κίνδυνος μέσα στο σπίτι: Γιατί το στέγνωμα ρούχων στο καλοριφέρ ευνοεί τη μούχλα και απειλεί την υγεία

Μια καθημερινή συνήθεια που πολλοί θεωρούν αθώα, το στέγνωμα των ρούχων μέσα στο σπίτι και κυρίως πάνω στο καλοριφέρ, μπορεί να κρύβει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Σύμφωνα με ειδικούς, η πρακτική αυτή αυξάνει την υγρασία στον εσωτερικό χώρο έως και 30%, δημιουργώντας ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μούχλας και επικίνδυνων μυκήτων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα σπόρια του μύκητα Aspergillus, τα οποία μεταδίδονται μέσω της εισπνοής και μπορούν να οδηγήσουν σε ασπεργίλλωση, μια λοίμωξη που προσβάλλει κυρίως το αναπνευστικό σύστημα.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Ερευνητικά δεδομένα από τη Βρετανία δείχνουν ότι το άπλωμα βρεγμένων ρούχων σε κλειστούς χώρους αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου, ειδικά για άτομα με άσθμα ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Ο καθηγητής David Denning από το Εθνικό Κέντρο Ασπεργίλλωσης στο Μάντσεστερ εξηγεί ότι μια μόνο μπουγάδα μπορεί να απελευθερώσει σχεδόν δύο λίτρα νερού στην ατμόσφαιρα του σπιτιού. «Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν εμφανίζουν συμπτώματα, καθώς το ανοσοποιητικό τους σύστημα αντιμετωπίζει τους μύκητες. Ωστόσο, σε ευάλωτες ομάδες, η εισπνοή σπορίων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές», τονίζει.

Σε άτομα με άσθμα, η έκθεση μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα, προκαλώντας βήχα και δύσπνοια. Σε ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, άτομα με AIDS ή άλλες σοβαρές ανοσοκαταστολές, ο μύκητας μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονική ασπεργίλλωση, μια κατάσταση που ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στους πνεύμονες.

Τι είναι η ασπεργίλλωση

Η ασπεργίλλωση είναι μυκητιασική λοίμωξη που προκαλείται από τον μύκητα Aspergillus και μεταδίδεται αερογενώς. Ο άνθρωπος μολύνεται κυρίως μέσω της εισπνοής των σπορίων που αιωρούνται στον αέρα, ιδιαίτερα σε χώρους με αυξημένη υγρασία.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα ποικίλλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα της λοίμωξης και την κατάσταση της υγείας του ασθενούς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

βήχας και δύσπνοια

πυρετός και ρίγη

πόνος στο στήθος

συριγμός

έντονη κόπωση

αιμόπτυση

κεφαλαλγία

θολή όραση

δερματικές αλλοιώσεις ή πληγές

πόνος στα οστά ή αίμα στα ούρα σε σοβαρές περιπτώσεις

Πώς γίνεται η διάγνωση

Η διάγνωση βασίζεται στη συνολική κλινική εικόνα και συχνά απαιτεί συνδυασμό εξετάσεων, όπως αιματολογικό έλεγχο, ακτινογραφία ή αξονική τομογραφία θώρακος, καθώς και ειδικές εξετάσεις για μύκητες. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και βιοψία πνευμονικού ιστού.

Αντιμετώπιση και πρόληψη

Η θεραπεία περιλαμβάνει κυρίως αντιμυκητιασικά φάρμακα, ενώ σε πιο βαριές περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική παρέμβαση. Όταν η ασπεργίλλωση σχετίζεται με αλλεργική αντίδραση, ενδέχεται να χορηγηθεί και αγωγή που καταστέλλει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η πρόληψη είναι καθοριστική: καλός αερισμός των χώρων, χρήση αφυγραντήρα και αποφυγή στεγνώματος ρούχων μέσα στο σπίτι μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο. Μια απλή αλλαγή στην καθημερινότητα μπορεί να προστατεύσει όχι μόνο το σπίτι, αλλά και την υγεία όσων ζουν σε αυτό.

