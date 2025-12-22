Συναγερμός από τον ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται καραμέλες δύο ελληνικών εταιρειών

Σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων καραμελών προχώρησε ο ΕΦΕΤ, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επίσημης εποπτείας της αγοράς τροφίμων.

Όπως ανακοίνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου του ΕΦΕΤ, κατά τη διάρκεια του προγράμματος ελέγχου για τα πρόσθετα τροφίμων και τις αρωματικές ουσίες, ελήφθησαν δείγματα από δύο προϊόντα καραμέλας που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.

Ποια προϊόντα ανακαλούνται

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ελέγχου, πρόκειται για:

Καραμέλες «της Αγάπης – Αρωματικές», με ημερομηνία ανάλωσης πριν από τις 30 Δεκεμβρίου 2026, σε συσκευασία περίπου 110 γραμμαρίων, που παράγονται από την εταιρεία «Αρκαδιανή», με έδρα το Ψάρι Αρκαδίας.

Καραμέλες «fruit mix», με ημερομηνία ανάλωσης έως Οκτώβριο 2026, σε συσκευασία περίπου 230 γραμμαρίων, οι οποίες παράγονται και συσκευάζονται στην Ελλάδα από την εταιρεία «Candy Lab», με έδρα το Λουτράκι Κορινθίας.

Τι εντόπισαν οι έλεγχοι

Τα δείγματα εξετάστηκαν από το Α’ Τμήμα της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΑΑΔΕ). Από τον εργαστηριακό έλεγχο προέκυψε ότι, παρότι τα προϊόντα περιείχαν επιτρεπόμενες χρωστικές, δεν έφεραν στην επισήμανσή τους την υποχρεωτική προειδοποιητική ένδειξη:

«Μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και την προσοχή στα παιδιά».

Η συγκεκριμένη αναγραφή είναι υποχρεωτική βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες χρωστικές ουσίες.

Τι αποφάσισε ο ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση απόσυρση και ανάκληση όλων των συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ο Οργανισμός καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα να είναι ενήμεροι για την παραπάνω προειδοποίηση, ειδικά σε ό,τι αφορά την κατανάλωση από παιδιά.

Οι έλεγχοι στην αγορά τροφίμων συνεχίζονται, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τη σωστή ενημέρωση των καταναλωτών.

