Αυτές οι 6 τροφές ανεβάζουν σιωπηλά την αρτηριακή πίεση

Η υψηλή αρτηριακή πίεση –ή υπέρταση– είναι από τα πιο συχνά προβλήματα υγείας και συχνά αποκαλείται «σιωπηλός δολοφόνος», καθώς μπορεί να μην εμφανίζει εμφανή συμπτώματα. Παρ’ όλα αυτά, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα, εγκεφαλικά επεισόδια και προβλήματα στα νεφρά.

Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της πίεσης. Δεν πρόκειται για στέρηση ή άνοστα γεύματα, αλλά για πιο συνειδητές επιλογές. Ορισμένες τροφές μπορούν να ανεβάσουν απότομα την πίεση ή να δυσκολέψουν τον έλεγχό της και καλό είναι να περιορίζονται.

1. Αλμυρά σνακ (πατατάκια, κράκερ)

Τα συσκευασμένα σνακ είναι από τις μεγαλύτερες «παγίδες» νατρίου. Εκτός από το πολύ αλάτι, είναι και εθιστικά, γεγονός που κάνει δύσκολο να σταματήσει κανείς στη μία μερίδα. Προτιμήστε ποπ κορν χωρίς αλάτι, ανάλατους ξηρούς καρπούς ή σνακ πλούσια σε φυτικές ίνες.

2. Επεξεργασμένα αλλαντικά

Ζαμπόν, σαλάμι, λουκάνικα και χοτ ντογκ περιέχουν μεγάλες ποσότητες νατρίου για λόγους συντήρησης. Ενδεικτικά, ένα μόνο χοτ ντογκ μπορεί να φτάνει τα 700 mg νατρίου. Μια καλύτερη εναλλακτική είναι το σπιτικό ψητό κοτόπουλο ή γαλοπούλα.

3. Κατεψυγμένη πίτσα

Εύκολη λύση, αλλά γεμάτη αλάτι και συντηρητικά. Μία φέτα μπορεί να περιέχει πάνω από 700 mg νατρίου. Αντί για αυτό, δοκιμάστε σπιτική πίτσα με βάση ολικής άλεσης, φρέσκα λαχανικά και περιορισμένο τυρί.

4. Κονσερβοποιημένες σούπες

Παρότι δείχνουν «αθώες», οι κονσέρβες σούπας περιέχουν υψηλές ποσότητες νατρίου για μεγάλη διάρκεια ζωής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, πάνω από το 70% του νατρίου στη διατροφή προέρχεται από επεξεργασμένα τρόφιμα. Η σπιτική σούπα παραμένει η ασφαλέστερη επιλογή.

5. Κονσερβοποιημένες ντομάτες & έτοιμες σάλτσες

Οι φρέσκες ντομάτες είναι υγιεινές, όμως στις έτοιμες σάλτσες προστίθεται αλάτι για ενίσχυση της γεύσης. Αναζητήστε προϊόντα «χωρίς προσθήκη αλατιού» ή φτιάξτε σάλτσα στο σπίτι με φρέσκες ντομάτες, σκόρδο και μυρωδικά.

6. Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Το αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τόσο προσωρινά όσο και μόνιμα την αρτηριακή πίεση. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι ο περιορισμός του μπορεί να μειώσει τη συστολική πίεση κατά 2 έως 4 mm Hg. Η μετριοπάθεια είναι το κλειδί: έως ένα ποτό την ημέρα για τις γυναίκες και έως δύο για τους άνδρες.

Η αποφυγή ή ο περιορισμός αυτών των τροφών δεν σημαίνει αυστηρή δίαιτα, αλλά μικρές, έξυπνες αλλαγές που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά μακροπρόθεσμα. Με πιο συνειδητές επιλογές, η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης γίνεται ευκολότερη και η καθημερινότητα πιο υγιής και ισορροπημένη.

