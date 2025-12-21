Παγωμένα χέρια και πόδια; Ένας φαρμακοποιός εξηγεί τι συμβαίνει

Η αίσθηση του κρύου στα χέρια και τα πόδια είναι ένα από τα πιο συχνά «παράπονα» του χειμώνα. Τι συμβαίνει όμως όταν, ακόμα και σε σχετικά ήπιο περιβάλλον, τα άκρα παραμένουν παγωμένα; Ένας φαρμακοποιός εξηγεί πότε πρόκειται για κάτι απολύτως φυσιολογικό και πότε μπορεί να κρύβεται κάτι περισσότερο.

Ένα χειμερινό πρόβλημα που ταλαιπωρεί πολλούς

Κατά τους ψυχρούς μήνες, ο οργανισμός προσπαθεί να διατηρήσει τη θερμότητα στα ζωτικά όργανα. Έτσι, δεν είναι περίεργο τα χέρια και τα πόδια να «παγώνουν» πρώτα. Αν όμως αυτή η αίσθηση είναι μόνιμη, τότε ίσως αποτελεί ένδειξη ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά.

Ο Δρ. Chris, γνωστός στο διαδίκτυο ως DrChrisPharmD, είναι φαρμακοποιός με έντονη παρουσία στο TikTok, όπου μοιράζεται συμβουλές υγείας με περισσότερους από 337.200 ακόλουθους. Σε ένα από τα βίντεό του αναφέρεται στο θέμα των κρύων άκρων, επισημαίνοντας ότι συχνά η αιτία βρίσκεται στην κακή κυκλοφορία του αίματος.

«Νιώθετε συνεχώς κρύο; Μπορεί να φταίει η κυκλοφορία του αίματος», εξηγεί, τονίζοντας ότι καθοριστικό ρόλο παίζει ένα συγκεκριμένο μέταλλο.

Η σημασία του σιδήρου

Σύμφωνα με τον Δρ. Chris, ο σίδηρος είναι απαραίτητος για τη μεταφορά οξυγόνου σε όλο το σώμα μέσω του αίματος. Όταν τα επίπεδά του είναι χαμηλά, μειώνεται η οξυγόνωση των άκρων και η θερμοκρασία στα χέρια και τα πόδια πέφτει.

Παρότι τροφές όπως το σπανάκι είναι πλούσιες σε σίδηρο, πολλοί αγνοούν ότι ο οργανισμός δεν τον απορροφά πάντα εύκολα. Ο φαρμακοποιός προτείνει το συκώτι ως κορυφαία πηγή σιδήρου που απορροφάται πιο αποτελεσματικά (heme iron). Εναλλακτικά, όσοι δεν το εντάσσουν συχνά στη διατροφή τους μπορούν, πάντα σε συνεννόηση με ειδικό, να στραφούν σε συμπληρώματα διατροφής με σίδηρο.

Όταν τα κρύα άκρα «δείχνουν» κάτι σοβαρότερο

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παγωμένα χέρια και πόδια δεν σχετίζονται μόνο με τη διατροφή. Η British Heart Foundation επισημαίνει ότι σε ψυχρό περιβάλλον τα αιμοφόρα αγγεία συστέλλονται (αγγειοσύσπαση), αυξάνοντας την πίεση και τον καρδιακό ρυθμό. Το σώμα δίνει προτεραιότητα στην καρδιά και τον εγκέφαλο, αφήνοντας τα άκρα πιο κρύα.

Επιπλέον, παθήσεις όπως:

- υπέρταση ή υπόταση

- περιφερική αρτηριοπάθεια

- καρδιακή ανεπάρκεια

καθώς και ορισμένα φάρμακα (όπως οι β-αναστολείς), μπορούν να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα.

Δεν λείπουν και οι μη καρδιολογικές αιτίες: προβλήματα θυρεοειδούς, διαβήτης, αναιμία, αλλά και έντονο άγχος ή στρες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη νόσο Raynaud, η οποία προκαλεί αλλαγή χρώματος (λευκό ή μπλε) και μούδιασμα στα δάχτυλα όταν εκτίθενται στο κρύο.

Πότε να απευθυνθείτε σε γιατρό

Αν τα χέρια και τα πόδια παραμένουν κρύα ακόμα και σε ζεστό περιβάλλον ή αν εμφανίζονται συμπτώματα όπως χλωμό ή μπλε δέρμα, μούδιασμα, πόνος ή έλκη στα πόδια, οι ειδικοί συνιστούν άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Διαβάστε ακόμα: Έπινε ενεργειακά ποτά καθημερινά. Το σύμπτωμα που αποκάλυψε σοβαρό κίνδυνο για εγκέφαλο και καρδιά