Κατακόρυφη άνοδο παρουσιάζουν τα κρούσματα εποχικής γρίπης σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις υγειονομικές αρχές να εκτιμούν ότι η ίδια εικόνα θα καταγραφεί και στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες ημέρες. Η φετινή περίοδος ξεκίνησε νωρίτερα από άλλες χρονιές, γεγονός που έχει ήδη θέσει σε αυξημένη επιτήρηση τα συστήματα υγείας, ειδικά καθώς πλησιάζουν οι γιορτές και εντείνονται οι κοινωνικές επαφές.

Νωρίτερα και με ταχύτερη διασπορά

Σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες, η πρώιμη έξαρση της γρίπης συνδέεται με την επικράτηση του υποκλάδου Κ του ιού της γρίπης A(H3N2), ο οποίος φαίνεται να μεταδίδεται πιο εύκολα. Όπως επισημαίνει η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συγκεκριμένο υποστέλεχος προκαλεί βαρύτερη νόσο στον γενικό πληθυσμό, ωστόσο η ταχεία διασπορά του αυξάνει αισθητά το συνολικό φορτίο στα συστήματα υγείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι το συγκεκριμένο στέλεχος έχει καταστεί κυρίαρχο στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας έως και το 90% των επιβεβαιωμένων περιστατικών. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η κυκλοφορία του σε παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών, ενώ αυξημένες νοσηλείες καταγράφονται και σε άτομα άνω των 65 ετών.

Πίεση στα συστήματα υγείας

Σε ορισμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η αύξηση των κρουσμάτων έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική πίεση των νοσοκομείων. Οι υγειονομικές αρχές μιλούν για ένα από τα πιο απαιτητικά χειμερινά κύματα των τελευταίων ετών, καθώς η γρίπη συνυπάρχει με άλλους αναπνευστικούς ιούς, προκαλώντας καθυστερήσεις στα επείγοντα και περιορισμένη διαθεσιμότητα κλινών. Η εικόνα αυτή λειτουργεί ως προειδοποίηση και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Τι αναμένεται στη χώρα μας

Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε περίοδο εποχικής δραστηριότητας της γρίπης, με τον υποκλάδο Κ να έχει ανιχνευτεί και στη χώρα μας. Ο ΕΟΔΥ τονίζει ότι η φετινή έξαρση ήρθε νωρίτερα σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα χρόνια και παρακολουθεί στενά τα επιδημιολογικά δεδομένα. Σύμφωνα με εκτίμηση του ECDC, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό θεωρείται μέτριος, αλλά υψηλός για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

Οι διεθνείς οργανισμοί συμφωνούν ότι πιο ευάλωτοι είναι οι πολίτες άνω των 60 ετών, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, οι ανοσοκατεσταλμένοι, οι έγκυες γυναίκες και τα μικρά παιδιά. Σε αυτές τις ομάδες, η γρίπη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία ή επιδείνωση υποκείμενων παθήσεων, αυξάνοντας την πιθανότητα νοσηλείας.

Μέτρα πρόληψης και συστάσεις

Ο ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός παραμένει το βασικότερο μέτρο προστασίας, ακόμη και όταν γίνεται αργότερα μέσα στη σεζόν. Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές συστήνουν τήρηση βασικών μέτρων ατομικής προστασίας, όπως συχνό πλύσιμο χεριών, καλό αερισμό των χώρων, χρήση μάσκας σε συνθήκες συνωστισμού για τις ομάδες υψηλού κινδύνου και παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση συμπτωμάτων.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η φετινή έξαρση της γρίπης αποτελεί υπενθύμιση ότι, παρά την εξοικείωση της κοινωνίας με τις εποχικές ιώσεις, ο ιός της γρίπης εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης κοινωνικής δραστηριότητας όπως οι γιορτές.

Διαβάστε ακόμα: Έχεις βήχα που δεν περνά; Δες πότε χρειάζεται ιατρικός έλεγχος