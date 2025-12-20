Γιατί αρρωσταίνεις στις γιορτές; Οι λόγοι που το σώμα σε προδίδει τις πιο λάθος μέρες

Σχεδόν όλοι το έχουμε ζήσει. Περιμένεις τις γιορτές για να ξεκουραστείς και ξαφνικά… καταρροή, πονόλαιμος, βήχας, πυρετός. Δεν είναι σύμπτωση ούτε ατυχία. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που κάνουν το σώμα πιο ευάλωτο αυτή την περίοδο.

Δες τι πραγματικά συμβαίνει και γιατί οι ιώσεις εμφανίζονται συχνά ακριβώς όταν δεν τις θέλουμε.

Το στρες «πέφτει» και το ανοσοποιητικό αποδυναμώνεται

Πριν τις γιορτές, οι περισσότεροι λειτουργούμε σε ένταση: δουλειά, υποχρεώσεις, προετοιμασίες, άγχος. Το σώμα κρατιέται σε εγρήγορση.

Όταν όμως έρθει η άδεια και χαλαρώσεις, το ανοσοποιητικό κατεβάζει άμυνες. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό και ως stress let-down effect.

Με απλά λόγια, αρρωσταίνεις όχι επειδή χαλάρωσες, αλλά επειδή το σώμα βρίσκει επιτέλους χώρο να «εκδηλώσει» αυτό που κρατούσε.

Περισσότερες επαφές, περισσότερα μικρόβια

Γιορτές σημαίνει:

τραπέζια

αγκαλιές

κλειστοί χώροι

ταξίδια

Οι ιοί αγαπούν ακριβώς αυτές τις συνθήκες. Σε κλειστά σπίτια με πολύ κόσμο, μεταδίδονται πολύ πιο εύκολα, ειδικά αν ο αερισμός είναι περιορισμένος.

Λιγότερος ύπνος, περισσότερη κόπωση

Αργά βράδια, κοινωνικές υποχρεώσεις, φαγητό και ποτό μέχρι αργά. Ο ύπνος διαταράσσεται και η ξεκούραση μειώνεται.

Η έλλειψη ύπνου:

αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό

αυξάνει τη φλεγμονή

κάνει το σώμα πιο ευάλωτο σε ιώσεις

Διατροφή εκτός ρυθμού

Γλυκά, λιπαρά, αλκοόλ και λιγότερα φρούτα και λαχανικά. Δεν είναι πρόβλημα για λίγες μέρες, αλλά σε συνδυασμό με στρες και κούραση, το σώμα «μένει χωρίς καύσιμα άμυνας».

Η υπερβολή δεν αρρωσταίνει από μόνη της, αλλά επιβαρύνει έναν οργανισμό που ήδη πιέζεται.

Κρύο και ξηρός αέρας

Ο χειμωνιάτικος καιρός παίζει τον ρόλο του:

κρύος αέρας

θέρμανση

ξηρότητα στις βλεννογόνους

Όταν η μύτη και ο λαιμός στεγνώνουν, οι ιοί βρίσκουν πιο εύκολα δίοδο.

Το «θα αντέξω» πριν τις γιορτές

Πολλοί αγνοούν τα πρώτα συμπτώματα για να «μην χαλάσουν οι γιορτές». Το σώμα όμως δεν ξεχνά. Αν δεν ξεκουραστείς όταν πρέπει, θα στο ζητήσει αργότερα, συνήθως πιο έντονα.

Τι μπορείς να κάνεις για να το αποφύγεις

Δεν χρειάζονται υπερβολές:

κοιμήσου έστω λίγο παραπάνω

πίνε νερό

άνοιγε τα παράθυρα στα τραπέζια

μην αγνοείς τα πρώτα σημάδια

κράτα ένα βασικό πρόγραμμα, ακόμα και στις γιορτές

Δεν αρρωσταίνεις επειδή «ήρθαν οι γιορτές»

Αρρωσταίνεις επειδή το σώμα σου προσπαθεί να ισορροπήσει μετά από μια περίοδο πίεσης, υπερβολών και αλλαγών.

Αν φροντίσεις λίγο περισσότερο τον εαυτό σου αυτές τις μέρες, οι γιορτές μπορούν να είναι όντως για ξεκούραση και όχι για… θερμόμετρα και χαρτομάντιλα.

