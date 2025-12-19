Γιατί παγώνουν συνεχώς τα χέρια και τα πόδια σας – Τι δείχνει για την υγεία και πότε χρειάζεται έλεγχος

Η αίσθηση κρύων χεριών και ποδιών είναι ιδιαίτερα συχνή τον χειμώνα και, στις περισσότερες περιπτώσεις, θεωρείται φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού στο χαμηλό θερμοκρασιακό περιβάλλον. Όταν όμως το σύμπτωμα επιμένει ή εμφανίζεται ακόμη και σε ζεστούς χώρους, μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά στο σώμα.

Σύμφωνα με ειδικούς, ένας από τους πιο συχνούς «ένοχους» πίσω από τα μόνιμα κρύα άκρα είναι η έλλειψη σιδήρου. Ο σίδηρος παίζει καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά οξυγόνου μέσω του αίματος. Όταν τα επίπεδά του είναι χαμηλά, η κυκλοφορία γίνεται λιγότερο αποτελεσματική, με αποτέλεσμα τα άκρα –όπου το αίμα φτάνει τελευταίο– να κρυώνουν πιο εύκολα.

Όπως εξηγούν γιατροί, η σιδηροπενία δεν επηρεάζει μόνο την αντοχή και την ενέργεια, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί με ψυχρά χέρια και πόδια, ωχρό δέρμα και αίσθημα κόπωσης. Αν και η ενίσχυση της διατροφής με τροφές πλούσιες σε σίδηρο μπορεί να βοηθήσει, σε ορισμένες περιπτώσεις ο οργανισμός δυσκολεύεται να τον απορροφήσει, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ιατρική καθοδήγηση.

Πέρα από την έλλειψη σιδήρου, τα κρύα άκρα συνδέονται συχνά και με τον τρόπο που αντιδρά το σώμα στο κρύο. Όταν η θερμοκρασία πέφτει, τα αιμοφόρα αγγεία συστέλλονται ώστε να διατηρηθεί η θερμότητα στα ζωτικά όργανα, όπως η καρδιά και ο εγκέφαλος. Αυτή η φυσιολογική διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη αιμάτωση των άκρων.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, το σύμπτωμα μπορεί να σχετίζεται με πιο σοβαρές καταστάσεις υγείας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

υψηλή ή χαμηλή αρτηριακή πίεση,

περιφερική αρτηριακή νόσος,

καρδιακή ανεπάρκεια,

διαταραχές του θυρεοειδούς,

διαβήτης,

αναιμία,

έντονο άγχος ή χρόνιο στρες,

καθώς και η νόσος Raynaud, κατά την οποία τα δάχτυλα γίνονται λευκά ή μπλε και μουδιάζουν στο κρύο.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν πρέπει να αγνοούνται ορισμένα προειδοποιητικά σημάδια. Ιατρική συμβουλή συνιστάται όταν τα χέρια και τα πόδια παραμένουν κρύα ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία, όταν το δέρμα αλλάζει χρώμα, εμφανίζεται μούδιασμα, μυρμήγκιασμα ή πόνος, ή όταν παρουσιάζονται πληγές που δυσκολεύονται να επουλωθούν.

Συμπερασματικά, τα κρύα άκρα δεν είναι πάντα αθώα. Αν το σύμπτωμα είναι επίμονο ή συνοδεύεται από άλλες ενοχλήσεις, ένας απλός ιατρικός έλεγχος μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της αιτίας και στην έγκαιρη αντιμετώπισή της.

