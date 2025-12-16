# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ένα παράξενο σύμπτωμα ήταν το μόνο σημάδι ότι έχω Πάρκινσον – Τι έπαθε ο 50χρονος

 Ο 50χρονος μαραθωνοδρόμος αρχικά αγνόησε την ανησυχία της, αποδίδοντας το σύμπτωμά του σε έναν ελαφρύ τραυματισμό. Μόνο όταν άρχισε να δυσκολεύεται να πληκτρολογήσει με το αριστερό του χέρι τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, έκλεισε ένα ραντεβού με γιατρό.

Οι εξετάσεις αποκάλυψαν τελικά ότι η πραγματική αιτία ήταν η νόσος Πάρκινσον, μια ανίατη κατάσταση που προκαλεί:

πόνο,
τρέμουλο των άκρων και
δυσκολία στην κίνηση.

Τώρα ο FitzGerald προτρέπει να μην αγνοείτε τα πιθανά σημάδια της προοδευτικής εγκεφαλικής διαταραχής. Η νόσος Πάρκινσον επηρεάζει περίπου 25.000 άτομα στην Ελλάδα. Τα πρώιμα σημάδια της περιλαμβάνουν:

τρόμο,
δυσκαμψία,
βραδύτητα στην κίνηση
απώλεια όσφρησης και
προβλήματα ισορροπίας όπως προβλήματα συντονισμού και μυϊκές κράμπες.

Πώς διαγνώστηκε με νόσο Πάρκινσον σε ηλικία 50 ετών...

Διαβάστε αναλυτικά στο ourlife.gr

