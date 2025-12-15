Τρώτε σωστά το πρωί; Το πρωινό που προτείνει διατροφολόγος για δυνατό ξεκίνημα

Το τι βάζουμε στο πιάτο μας το πρωί παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς θα κυλήσει η υπόλοιπη ημέρα. Από τα επίπεδα ενέργειας μέχρι τη διάθεση, οι τροφές του πρώτου γεύματος μπορούν να κάνουν τη διαφορά – γι’ αυτό και γιατροί και διατροφολόγοι επιμένουν ότι το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας.

Ένας από αυτούς είναι ο Hunter Stoler, διατροφολόγος και σύμβουλος υγείας με έδρα τη Νέα Υόρκη, ιδιαίτερα γνωστός και στα social media ως «Health with Hunter», όπου τον ακολουθούν εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες. Ο ίδιος έχει ένα πρωινό που επιλέγει σχεδόν καθημερινά και, όπως λέει, τον βοηθά να αισθάνεται στα καλύτερά του.

Μιλώντας στο CNBC, εξηγεί ότι η βάση του αγαπημένου του πρωινού είναι το στραγγιστό γιαούρτι, το οποίο συνδυάζει με τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνη. «Με προετοιμάζει για μια καλή μέρα, με κάνει να νιώθω καλά και με κρατά χορτάτο για αρκετές ώρες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το μπολ με τα πέντε υλικά

Το πρωινό του Hunter Stoler αποτελείται από:

- στραγγιστό γιαούρτι χωρίς λιπαρά

- μισή δόση πρωτεΐνης σε σκόνη

- φρούτα (συνήθως μύρτιλα)

- υγιεινά δημητριακά ή γκρανόλα

- μπαχαρικά, όπως κανέλα, μπαχαρικό κολοκύθας ή ακόμη και μια πρέζα αλάτι

Όπως σημειώνει, υπάρχει ευελιξία στις επιλογές, όμως η βασική «δομή» παραμένει σταθερή. Ο συνδυασμός της πρωτεΐνης από το γιαούρτι και τη σκόνη, μαζί με τις φυτικές ίνες από τα μύρτιλα και τα δημητριακά ή τη γκρανόλα, είναι αυτός που –όπως λέει– τον κρατά πραγματικά χορτάτο.

Σύμφωνα με έρευνες που επικαλείται, τα μύρτιλα περιέχουν αντιοξειδωτικά τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της φλεγμονής, στη βελτίωση της υγείας του εγκεφάλου και συνολικά σε καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία.

Εναλλακτικές υγιεινές επιλογές πρωινού

Μια ακόμη αγαπημένη πρωινή επιλογή του Stoler είναι η βρώμη που μουλιάζει από το προηγούμενο βράδυ. Αναμειγνύει γάλα αμυγδάλου ή πλήρες γάλα με ένα φλιτζάνι βρώμη και μία δόση πρωτεΐνης σε σκόνη και αφήνει το μείγμα στο ψυγείο μέχρι το πρωί.

«Την επόμενη ημέρα έχεις έτοιμη, νόστιμη βρώμη, την οποία μπορείς να συνδυάσεις με φρούτα, βούτυρο ξηρών καρπών, κανέλα και ίσως λίγο στραγγιστό γιαούρτι για περισσότερη πρωτεΐνη», εξηγεί.

Όταν προτιμά κάτι ζεστό, επιλέγει ψωμί με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, το οποίο φρυγανίζει και συνδυάζει με αλμυρές επιλογές, όπως ομελέτα και αβοκάντο. «Οι επιλογές είναι ατελείωτες. Το σημαντικό είναι η δομή – και η ευελιξία», καταλήγει.

Εσείς τι προτιμάτε να τρώτε το πρωί; Μήπως ήρθε η ώρα να δώσετε λίγο μεγαλύτερη σημασία στο πρώτο γεύμα της ημέρας;

