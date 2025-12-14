Η σωστή συχνότητα λουσίματος δεν είναι ίδια για όλους – Τι ισχύει σύμφωνα με δερματολόγους

Όταν μπαίνει στο τραπέζι το θέμα του λουσίματος, η πρώτη αλήθεια που επισημαίνουν οι ειδικοί είναι μία: δεν υπάρχει ένας κανόνας που να ταιριάζει σε όλους. Η συχνότητα με την οποία πρέπει να λούζουμε τα μαλλιά μας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο τύπος του τριχωτού, η παραγωγή σμήγματος, η καθημερινή δραστηριότητα, το περιβάλλον και ακόμη και η ηλικία.

Κάποιοι χρειάζονται καθημερινό λούσιμο για να διατηρούν το τριχωτό υγιές, ενώ άλλοι αρκούνται σε μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Σύμφωνα με τη δερματολογία, η πιο ειλικρινής απάντηση στο ερώτημα «πόσο συχνά πρέπει να λούζομαι;» είναι απλή: εξαρτάται.

Η σημασία της ισορροπίας

Το σμήγμα, η φυσική λιπαρή ουσία που παράγει το δέρμα του κεφαλιού, λειτουργεί προστατευτικά και ενυδατικά για την τρίχα. Όταν όμως συσσωρεύεται υπερβολικά, μπορεί να οδηγήσει σε λιπαρότητα, πιτυρίδα, κνησμό ή ερεθισμούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το συχνότερο λούσιμο δεν είναι θέμα αισθητικής αλλά ζήτημα υγείας του τριχωτού.

Από την άλλη πλευρά, το υπερβολικό λούσιμο με ισχυρά σαμπουάν μπορεί να αφαιρέσει τα φυσικά έλαια, προκαλώντας ξηρότητα, ευαισθησία ή ακόμη και «αντιδραστική λιπαρότητα», όπου το δέρμα παράγει περισσότερο σμήγμα για να προστατευτεί.

«Ακούστε» τα μαλλιά σας

Το τριχωτό της κεφαλής είναι ζωντανός ιστός που επηρεάζεται από τη ρύπανση, τον ιδρώτα, τα προϊόντα styling και τις καιρικές συνθήκες. Όταν τα μαλλιά βαραίνουν, δείχνουν θαμπά, λιπαρά ή έχουν δυσάρεστη οσμή, είναι σαφές σημάδι ότι χρειάζονται λούσιμο.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ούτε το πολύ συχνό ούτε το υπερβολικά αραιό λούσιμο είναι ιδανικό. Το κλειδί βρίσκεται στη σωστή παρατήρηση και στη χρήση ήπιων σαμπουάν, κατάλληλων για συχνή χρήση, που σέβονται τον υδρολιπιδικό φραγμό του δέρματος.

Διαφορετικές ανάγκες για κάθε τύπο μαλλιών

- Λιπαρά μαλλιά: Συνήθως απαιτούν πιο συχνό λούσιμο, ακόμη και καθημερινά, αρκεί τα προϊόντα να είναι ήπια.

- Ξηρά ή εύθραυστα μαλλιά: Χρειάζονται λιγότερα λουσίματα, γιατί η υπερβολή μπορεί να εντείνει την ξηρότητα και τη φαγούρα.

- Βαμμένα ή χημικά επεξεργασμένα μαλλιά: Το συχνό λούσιμο ξεθωριάζει το χρώμα και καταπονεί την τρίχα, γι’ αυτό απαιτείται συνδυασμός με ενυδατικές μάσκες και θεραπείες.

Παίζουν ρόλο εποχή και τρόπος ζωής

Το καλοκαίρι, λόγω ιδρώτα, αντηλιακών και θαλασσινού νερού, τα λουσίματα αυξάνονται φυσιολογικά. Τον χειμώνα, αντίθετα, μπορούν να αραιώσουν χωρίς πρόβλημα. Ακόμη και η διατροφή ή οι ορμονικές μεταβολές επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τριχωτού.

Σε περιπτώσεις επίμονης λιπαρότητας, έντονου κνησμού ή απολέπισης, οι δερματολόγοι επιμένουν ότι η ιατρική συμβουλή είναι η ασφαλέστερη λύση.

Το συμπέρασμα των ειδικών

Η υγιεινή των μαλλιών δεν χρειάζεται υπερβολές ούτε απόλυτους κανόνες. Παρά τις τάσεις που κυκλοφορούν κατά καιρούς στο διαδίκτυο, η επιστημονική προσέγγιση παραμένει ξεκάθαρη: προσαρμόζουμε τη ρουτίνα μας στις ανάγκες του τριχωτού μας και όχι το αντίστροφο.

