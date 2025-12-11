# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Έρευνα: Η μαύρη σοκολάτα μπορεί να επιβραδύνει τη γήρανση – Τι δείχνουν τα νέα ευρήματα

Νέα επιστημονική μελέτη του King’s College London, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Aging», δείχνει ότι μια ουσία που βρίσκεται στη μαύρη σοκολάτα ενδέχεται να επιβραδύνει τον ρυθμό της βιολογικής γήρανσης.

Ο ρόλος της θεοβρομίνης
Οι ερευνητές εντόπισαν ότι η θεοβρομίνη, μια φυτική ένωση που προέρχεται από το κακάο, συνδέεται με βιοδείκτες που αντανακλούν πιο αργή γήρανση του οργανισμού.
Η ομάδα συνέκρινε τα επίπεδα της ουσίας στο αίμα συμμετεχόντων με δείκτες βιολογικής ηλικίας και διαπίστωσε ότι όσοι εμφάνιζαν υψηλότερες συγκεντρώσεις θεοβρομίνης είχαν βιολογική ηλικία μικρότερη από τη χρονολογική τους.

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά:

509 άτομα από το πρόγραμμα TwinsUK,
1.160 άτομα από τη μελέτη KORA.
Η έρευνα εξέτασε επίσης μεταβολίτες του κακάο και του καφέ, ωστόσο καμία άλλη ουσία δεν παρουσίασε παρόμοια συσχέτιση με την επιβράδυνση της γήρανσης.

Τι σημαίνει αυτό για την κατανάλωση σοκολάτας
Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι δεν συνιστάται η αυξημένη κατανάλωση μαύρης σοκολάτας ως μέσο αντιγήρανσης, αφού περιέχει και ζάχαρη, λιπαρά και άλλες θερμιδικά πυκνές ουσίες.

Η θεοβρομίνη, ωστόσο, αποτελεί βασικό στοιχείο για μελλοντικές έρευνες που θα διερευνήσουν εάν μπορεί να αξιοποιηθεί σε στοχευμένες παρεμβάσεις κατά της γήρανσης.

Οι ερευνητές καταλήγουν
Η συσχέτιση είναι ισχυρή αλλά δεν αποδεικνύει αιτιότητα.
Απαιτούνται μεγαλύτερες και μακροχρόνιες μελέτες.
Η κατανάλωση σοκολάτας πρέπει να γίνεται με μέτρο.

Η μελέτη ανοίγει τον δρόμο για νέα δεδομένα σχετικά με τη διατροφή και τη βιολογική γήρανση, φωτίζοντας μια ουσία που μέχρι σήμερα ήταν γνωστή κυρίως για την επίδρασή της στη διάθεση και στη γνωστική λειτουργία.

