Ο καρκίνος που συχνά παραβλέπεται στις γυναίκες: Τα προειδοποιητικά σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Παρότι ο καρκίνος του μαστού και των ωοθηκών θεωρούνται οι κυριότερες απειλές για τις γυναίκες, τα στοιχεία δείχνουν μια διαφορετική και συχνά σοκαριστική πραγματικότητα: ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο πιο θανατηφόρος καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ένας από τους λιγότερο αναγνωρισμένους, συχνά επειδή εμφανίζεται χωρίς εμφανή συμπτώματα στα αρχικά στάδια.

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open αποκαλύπτει ότι σημαντικός αριθμός κρουσμάτων δεν εντοπίζεται εγκαίρως, κυρίως λόγω των περιοριστικών οδηγιών για τον προληπτικό έλεγχο.

Γιατί χάνεται τόσο μεγάλος αριθμός διαγνώσεων

Οι υφιστάμενες οδηγίες του US Preventive Services Task Force προτείνουν ετήσιο έλεγχο αποκλειστικά για άτομα 50–80 ετών με σημαντικό ιστορικό καπνίσματος. Αυτό όμως αποκλείει πολλές γυναίκες που δεν έχουν καπνίσει ποτέ, αλλά εξακολουθούν να κινδυνεύουν.

Σύμφωνα με τη μελέτη:

• Μόνο το 35% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα θα πληρούσαν τα σημερινά κριτήρια.

• Τα 2/3 όσων αποκλείονται από τον έλεγχο είναι γυναίκες ή άτομα χωρίς ιστορικό καπνίσματος.

Οι ερευνητές προτείνουν τη διεύρυνση του ηλικιακού ορίου σε 40–85 έτη, κάτι που θα μπορούσε:

• να ανιχνεύει έως και το 94% των περιστατικών,

• να αποτρέπει περισσότερους από 26.000 θανάτους κάθε χρόνο,

• να μειώσει τις ανισότητες πρόσβασης στη διάγνωση,

• να είναι οικονομικά αποδοτικό.

Γιατί ο καρκίνος του πνεύμονα εντοπίζεται αργά

Τα συμπτώματά του μιμούνται κοινές παθήσεις, όπως ιώσεις ή βρογχίτιδα. Ακόμα και μεγάλοι όγκοι μπορεί να μην προκαλέσουν εμφανείς ενδείξεις στα πρώτα στάδια. Αυτό οδηγεί σε καθυστερημένη διάγνωση, ειδικά σε όσες δεν θεωρούνται «υψηλού κινδύνου» με βάση το ιστορικό τους.

Παράγοντες κινδύνου που δεν πρέπει να παραβλέψεις

Ακόμη και χωρίς κάπνισμα, μια γυναίκα μπορεί να κινδυνεύει από:

• Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του πνεύμονα

• Παθητικό κάπνισμα

• Έκθεση σε καπνό, ατμό vaping ή ρυπαντικούς παράγοντες

• Έκθεση σε ραδόνιο

• Ρύπανση της ατμόσφαιρας

• Χρόνιες πνευμονικές παθήσεις

Η γνώση αυτών των παραγόντων βοηθά στην έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής εκτίμησης.

Συμπτώματα που χρειάζονται άμεση διερεύνηση

Επικοινώνησε με γιατρό αν εμφανίσεις:

• Επίμονο βήχα

• Βήχα με αίμα

• Πόνο στο στήθος

• Βραχνάδα

• Επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις

• Ανεξήγητη απώλεια βάρους

• Έλλειψη όρεξης

• Δύσπνοια ή αλλαγές στην αναπνοή

Πολλοί ασθενείς παίρνουν αντιβίωση για εβδομάδες θεωρώντας ότι πρόκειται για μια απλή λοίμωξη, ενώ ο πραγματικός λόγος είναι πιο σοβαρός.

Το μήνυμα των ειδικών

Οι επιστήμονες καταλήγουν σε μία προειδοποίηση:

«Αν έχεις πνεύμονες, μπορείς να εμφανίσεις καρκίνο του πνεύμονα».

Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν αφορά μόνο τους καπνιστές. Η επαγρύπνηση για τα συμπτώματα, η επίγνωση των κινδύνων και η διεκδίκηση προληπτικού ελέγχου όταν χρειάζεται μπορούν να αποδειχθούν ζωτικής σημασίας.

