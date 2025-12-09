Νέος συναγερμός από τον ΕΟΦ: Επικίνδυνο βρεφικό γάλα ενδέχεται να κυκλοφορεί στην Ελλάδα

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση για το βρεφικό γάλα ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, το οποίο κυκλοφορεί στις ΗΠΑ και φαίνεται να συνδέεται με κρούσματα αλλαντίασης (botulism) σε βρέφη που το κατανάλωσαν.

Παρότι το προϊόν δεν διακινείται επισήμως στην Ελλάδα, πωλείται μέσω διαδικτύου, ακόμη και από μεγάλες πλατφόρμες όπως το Amazon.com, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα να έχει φτάσει και σε Έλληνες καταναλωτές. Η ενημέρωση προς τον ΕΟΦ έγινε μέσω του ΕΦΕΤ, αμέσως μόλις οι αμερικανικές αρχές εξέδωσαν σχετική ειδοποίηση.

Τι συστήνει ο ΕΟΦ

Ο Οργανισμός καλεί τους πολίτες:

• Να μην προβούν σε αγορά ή χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, ανεξαρτήτως παρτίδας.

• Όσοι το έχουν ήδη προμηθευτεί, να μην το χρησιμοποιήσουν σε καμία περίπτωση.

• Να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ για την κατοχή ή πιθανή διάθεση του προϊόντος στην ελληνική αγορά.

Κίνδυνος από αγορές μέσω μη αξιόπιστων πηγών

Ο ΕΟΦ υπενθυμίζει ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητάς του –και ιδιαίτερα όσων αφορούν βρέφη– από ανεπίσημες ή μη πιστοποιημένες πηγές, όπως ορισμένες διαδικτυακές πλατφόρμες, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Η διακίνηση προϊόντων που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί μπορεί να οδηγήσει σε συμβάντα όπως αυτό που καταγράφεται στις ΗΠΑ.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την υπόθεση και καλούν τους γονείς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή στην επιλογή βρεφικών προϊόντων διατροφής, χρησιμοποιώντας μόνο όσα είναι εγκεκριμένα και διαθέτονται από νόμιμα σημεία πώλησης.

