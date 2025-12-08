Αυγά και χοληστερίνη: Μύθος ή πραγματικότητα; Πώς επηρεάζει η καθημερινή κατανάλωση

Τα αυγά είναι από τις πιο αγαπημένες τροφές παγκοσμίως — θρεπτικά, οικονομικά και γεμάτα πρωτεΐνη. Παράλληλα όμως συνοδεύονται από μια κλασική ερώτηση: αν τα τρώμε καθημερινά, ανεβάζουν τη χοληστερόλη; Για χρόνια θεωρούνταν «ύποπτα» για αύξηση της LDL, αλλά οι νεότερες μελέτες δείχνουν μια διαφορετική εικόνα, πιο ισορροπημένη και σίγουρα λιγότερο τρομακτική.

Μπορούν τα αυγά να αυξήσουν τη χοληστερίνη;

Παρότι περιέχουν χοληστερόλη, οι πρόσφατες αναλύσεις δείχνουν ότι η καθημερινή κατανάλωση αυγών δεν αυξάνει τα επίπεδα LDL σε υγιείς ενήλικες. Αντιθέτως, μπορεί να ενισχύσει τα επίπεδα της «καλής» HDL, που υποστηρίζει την καρδιακή λειτουργία. Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι το αυγό από μόνο του, αλλά το συνολικό πλαίσιο της διατροφής και οι προσωπικοί παράγοντες υγείας.

Τι δείχνουν οι επιστημονικές παρατηρήσεις

- Το μεγαλύτερο μέρος της χοληστερόλης στο αίμα παράγεται από το συκώτι, όχι απαραίτητα από ό,τι τρώμε.

- Τρόφιμα πλούσια σε κορεσμένα και trans λιπαρά (όπως βούτυρο, τηγανητά, μπέικον) επηρεάζουν περισσότερο την LDL από ό,τι τα αυγά.

- Παλαιότερες έρευνες για τα αυγά και τη χοληστερόλη δεν λάμβαναν υπόψη άλλες διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων.

- Για υγιείς ενήλικες, η κατανάλωση αυγών δεν συνδέεται με αύξηση χοληστερόλης, όταν συνδυάζεται με διατροφή φιλική προς την καρδιά.

- Η πρόσληψη έως ενός αυγού ημερησίως έχει συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Με λίγα λόγια, το πιάτο με αυγά δεν είναι ο «κακός» της ιστορίας — εκτός αν συνοδεύεται από κορεσμένα λιπαρά και τηγανητά σε καθημερινή βάση.

Γιατί τα αυγά παρεξηγήθηκαν;

Οι παλιότερες διατροφικές οδηγίες συνέστηναν περιορισμό στη χοληστερόλη της διατροφής. Έτσι τα αυγά θεωρήθηκαν προβληματικά. Σήμερα όμως ξεκαθαρίζεται ότι ο κίνδυνος δεν σχετίζεται τόσο με τη χοληστερόλη των τροφών, όσο με την αρτηριακή πλάκα που δημιουργείται από χρόνια αυξημένη LDL. Πλέον οι οδηγίες έχουν αναθεωρηθεί και εστιάζουν περισσότερο στο σύνολο της διατροφής, παρά σε μεμονωμένα τρόφιμα.

Ποια οφέλη προσφέρουν τα αυγά;

Τα αυγά είναι πηγή πολύτιμων θρεπτικών στοιχείων, χωρίς trans λιπαρά. Περιέχουν:

- Βιταμίνη D – συμβάλλει στην υγεία των οστών & του ανοσοποιητικού

- Χολίνη – σημαντική για εγκέφαλο, μύες & ήπαρ

- Λουτεΐνη & ζεαξανθίνη – συνδέονται με υγιή όραση

Σωστά ενταγμένα σε μια ισορροπημένη διατροφή, υποστηρίζουν την καρδιά, την ενέργεια και τη γενική ευεξία.

Τι να κρατήσεις

- Ένα αυγό την ημέρα μπορεί να είναι απόλυτα ασφαλές

- Δεν αυξάνει απαραίτητα την LDL σε υγιείς ενήλικες

- Κερδίζει πόντους στην HDL — την «καλή» χοληστερόλη

- Το κλειδί είναι η συνολική ποιότητα της διατροφής, όχι μόνο το αυγό

Ισορροπία. Ποικιλία. Μέτρο. Αν αυτά υπάρχουν στο τραπέζι, τα αυγά μπορούν να παραμένουν άφοβα στο πρωινό σου — ακόμη και καθημερινά.

