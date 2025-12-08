Ένας σπάνιος τύπος καρκίνου αυξάνεται στους νέους και κανείς δεν γνωρίζει γιατί

Ένας από τους πιο σπάνιους καρκίνους παρουσιάζει ανησυχητική άνοδο στις νεότερες γενιές, αφήνοντας τους επιστήμονες χωρίς ξεκάθαρες απαντήσεις για τα αίτια. Ο λόγος για τον καρκίνο της σκωληκοειδούς απόφυσης, ένα όργανο του πεπτικού συστήματος που θεωρούνταν επί δεκαετίες «ασήμαντο» – μέχρι που τα δεδομένα άρχισαν να αλλάζουν.

Πρόσφατες μελέτες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι άτομα που ανήκουν στη Γενιά Χ και στους Millennials έχουν 3 έως 4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να διαγνωστούν με τον συγκεκριμένο καρκίνο σε σύγκριση με όσους γεννήθηκαν τη δεκαετία του ’40. Σήμερα, ένας στους τρεις ασθενείς διαγιγνώσκεται πριν από τα 50 του χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Science Alert.

Την αύξηση αυτή καταγράφει συστηματικά η επιδημιολόγος και μοριακή βιολόγος Andreana Holowatyj από το Πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ. Σε ανάλυσή της για την περίοδο 2000–2016 διαπίστωσε 232% άνοδο στην κακοήθη μορφή της νόσου. Τα νεότερα στοιχεία είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά: τα περιστατικά τριπλασιάστηκαν ή και τετραπλασιάστηκαν στις γενιές που γεννήθηκαν μετά το 1976. Οι μελέτες της έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά Gastroenterology και Annals of Internal Medicine.



Ένας καρκίνος που εξελίσσεται αθόρυβα

Η σκωληκοειδής απόφυση θεωρούνταν για χρόνια όργανο χωρίς λειτουργικό ρόλο. Νεότερες έρευνες, όμως, υποδεικνύουν ότι ίσως συμμετέχει στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού και της εντερικής μικροχλωρίδας. Η πιο γνωστή επιπλοκή της είναι η σκωληκοειδίτιδα.

Ο καρκίνος της, όμως, είναι ύπουλος:

Ο πόνος στην κοιλιά

Το φούσκωμα

Ο πυελικός πόνος

συγχέονται εύκολα με πολύ πιο συνηθισμένα προβλήματα του πεπτικού ή ακόμη και με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Και ενώ στις ΗΠΑ καταγράφονται περίπου 150.000 νέα περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου ετησίως, ο καρκίνος της σκωληκοειδούς απόφυσης δεν ξεπερνά τα 3.000 περιστατικά. Η σπανιότητά του σημαίνει λιγότερη έρευνα, περιορισμένες θεραπείες και – κυρίως – καθόλου καθιερωμένο προληπτικό έλεγχο.

Επιπλέον, η σύγχρονη τάση αντιμετώπισης της σκωληκοειδίτιδας χωρίς χειρουργείο ενδέχεται να οδηγεί σε περισσότερες χαμένες διαγνώσεις, καθώς ο καρκίνος συχνά εντοπίζεται μόνο μετά την αφαίρεση της απόφυσης.



Τι μπορεί να προκαλεί την αύξηση

Οι επιστήμονες παραδέχονται ότι δεν γνωρίζουν ακόμη ποιος παράγοντας ευθύνεται για την άνοδο στα νεότερα άτομα. Οι βασικές υποθέσεις περιλαμβάνουν:

αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες και γενικότερο τρόπο ζωής

περιβαλλοντική έκθεση σε ρύπους, χημικά ή μικροπλαστικά

πιθανές γενετικές μεταλλάξεις

τον παρατηρούμενο συνολικό «εκρηκτικό» ρυθμό ανόδου των καρκίνων του πεπτικού σε άτομα κάτω των 50

Εξίσου ανησυχητική είναι η διαπίστωση ότι η αύξηση αυτή συμπίπτει με αντίστοιχη άνοδο και σε άλλες μορφές καρκίνων του γαστρεντερικού στις ίδιες ηλικιακές ομάδες.



Η έρευνα συνεχίζεται

Η ομάδα της Holowatyj προσπαθεί να εντοπίσει τους παράγοντες κινδύνου και τους μηχανισμούς που μπορεί να συνδέονται με τη νόσο. Όπως τονίζει η ίδια, η σκωληκοειδής απόφυση μπορεί να ήταν επί χρόνια στο περιθώριο της ιατρικής έρευνας, όμως πλέον φαίνεται πως ο καρκίνος της αποτελεί μια σιωπηλή και αυξανόμενη απειλή για τις νεότερες γενιές.

Αυτό που παραμένει βέβαιο είναι ότι η έγκαιρη αναγνώριση των ύποπτων συμπτωμάτων και η άμεση ιατρική αξιολόγηση μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές.

