Αυτό είναι το τρόφιμο που δυσκολεύει τον ύπνο – Τι δείχνει η έρευνα του Χάρβαρντ

Μερικές φορές, το μυστικό πίσω από έναν κακό ύπνο δεν κρύβεται στο άγχος ή στην κούραση της ημέρας, αλλά σε κάτι πολύ πιο απλό: στην επιλογή τροφής λίγο πριν ξαπλώσουμε. Έρευνα του Χάρβαρντ αποκαλύπτει ότι μία καθημερινή συνήθεια στο βραδινό τραπέζι μπορεί να επιβαρύνει το σώμα και να κάνει το επόμενο πρωινό αισθητά δυσκολότερο.

Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, με βάρος στο στομάχι, φούσκωμα ή και ελαφρά ναυτία, είναι πιθανό ο οργανισμός να δούλεψε περισσότερο απ’ όσο έπρεπε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ιδανικά, το πεπτικό σύστημα επιβραδύνει για να δώσει χώρο στην ανάπλαση των ιστών και την ορμονική ρύθμιση. Ωστόσο, ένα τρόφιμο που βρίσκεται σχεδόν σε κάθε σπίτι μπορεί να σαμποτάρει αυτή τη διαδικασία.

Γαλακτοκομικά: Ο «κρυφός» λόγος πίσω από τη νυχτερινή δυσφορία

Γάλα, τυριά – ειδικά εκείνα με υψηλά λιπαρά – και άλλα γαλακτοκομικά θεωρούνται συχνά ήπιες, αθώες επιλογές πριν τον ύπνο. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο συγκεκριμένος συνδυασμός λιπαρών και πρωτεϊνών καθυστερεί σημαντικά την πέψη. Το σώμα τη νύχτα λειτουργεί πιο αργά, με χαμηλότερο μεταβολικό ρυθμό, γεγονός που κάνει την πέψη πιο απαιτητική.

Μακροχρόνιες μελέτες του Χάρβαρντ και του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης δείχνουν ότι η κατανάλωση λιπαρών γαλακτοκομικών πριν τον ύπνο μπορεί να:

- παρατείνει τη διαδικασία πέψης

- προκαλεί φούσκωμα και αέρια το πρωί

- επιβαρύνει τον ύπνο με αφυπνίσεις και αίσθηση «βαρύτητας»

- μειώνει τη φάση REM, καθοριστική για νοητική ξεκούραση

Για όσους έχουν ήπια δυσανεξία στη λακτόζη – ακόμη κι αν δεν το γνωρίζουν – τα συμπτώματα συχνά είναι εντονότερα, με κράμπες και νυχτερινή δυσφορία.

Τι συνιστούν οι ειδικοί

Οι διατροφολόγοι προτείνουν τα γαλακτοκομικά να αποφεύγονται τουλάχιστον τρεις ώρες πριν τον ύπνο, ώστε η πέψη να έχει ήδη ξεκινήσει όσο ο οργανισμός είναι ακόμη σε εγρήγορση. Στόχος δεν είναι να πηγαίνουμε για ύπνο νηστικοί, αλλά να επιλέγουμε τροφές που ο οργανισμός μπορεί να διαχειριστεί χωρίς «υπερωρίες».

Ό,τι βοηθά για έναν ήσυχο, ξεκούραστο ύπνο:

- φυτικό γάλα, ζεστό

- μπανάνα (πλούσια σε μαγνήσιο & τρυπτοφάνη)

- μια μικρή χούφτα αμύγδαλα

- λίγη βρώμη

- χαμομήλι ή άλλα ζεστά βότανα

- γιαούρτι χωρίς λακτόζη

Οι επιλογές αυτές χωνεύονται ευκολότερα, δεν επιβαρύνουν το στομάχι και βοηθούν τον οργανισμό να περάσει πιο ομαλά στις φάσεις βαθύ ύπνου.

Πώς θα καταλάβετε αν τα γαλακτοκομικά σας επηρεάζουν

Αν τα πρωινά σας μοιάζουν βαριά, αν ο ύπνος σας διακόπτεται συχνά ή αν ξυπνάτε «θολωμένοι», δοκιμάστε να αφαιρέσετε τα γαλακτοκομικά από το βραδινό γεύμα για μία εβδομάδα. Πολλοί βλέπουν διαφορά από τις πρώτες κιόλας μέρες – κι αυτό ίσως είναι το πιο καθαρό μήνυμα ότι το σώμα ζητάει κάτι διαφορετικό.

Μερικές φορές, μία μικρή αλλαγή στην καθημερινότητα αρκεί για να ξυπνάμε ανάλαφροι και γεμάτοι ενέργεια. ????✨

