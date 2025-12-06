Καλύτερος ύπνος: Ποια τρόφιμα βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου

Ο ποιοτικός ύπνος μπορεί να μοιάζει πολυτέλεια – πολλοί δοκιμάζουν τεχνικές χαλάρωσης, λευκό θόρυβο, βόλτες πριν τον ύπνο, όμως η αϋπνία συχνά επιμένει. Νέα δεδομένα όμως δείχνουν πως ίσως η λύση κρύβεται στην καθημερινή μας διατροφή.

Ερευνητές από το University of Chicago Medicine και το Columbia University διαπίστωσαν ότι η αυξημένη κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και σύνθετων υδατανθράκων μέσα στην ημέρα συνδέεται με πιο βαθύ και αδιάκοπο ύπνο το βράδυ.

Όπως δήλωσε η συν-συγγραφέας της μελέτης Δρ. Esra Tasali, «Οι διατροφικές αλλαγές θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια νέα, φυσική και αποδοτική προσέγγιση για την επίτευξη καλύτερου ύπνου».

Στη μελέτη, υγιείς νέοι ενήλικες κατέγραφαν όσα έτρωγαν καθημερινά μέσω εφαρμογής και φορούσαν συσκευή καταγραφής ύπνου. Όσοι πλησίαζαν τη σύσταση του CDC για 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών ημερησίως, εμφάνισαν κατά 16% καλύτερη ποιότητα ύπνου σε σχέση με όσους δεν κατανάλωναν καθόλου.

Η έρευνα συνεχίζεται, ωστόσο ενισχύει μια βασική ιδέα: τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, μαγνήσιο, τρυπτοφάνη και αντιοξειδωτικά μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό να ηρεμήσει, να ρυθμίσει τη μελατονίνη και να κοιμηθεί ευκολότερα.



7 τροφές που σχετίζονται με καλύτερο ύπνο



Κολοκυθόσποροι

Πλούσιοι σε μαγνήσιο και τρυπτοφάνη· συμβάλλουν στη χαλάρωση νευρικού συστήματος.

Πλούσιοι σε μαγνήσιο και τρυπτοφάνη· συμβάλλουν στη χαλάρωση νευρικού συστήματος. Καρύδια

Περιέχουν τρυπτοφάνη & φυσική μελατονίνη — συνδυασμός που ευνοεί βαθύτερο ύπνο.



Περιέχουν τρυπτοφάνη & φυσική μελατονίνη — συνδυασμός που ευνοεί βαθύτερο ύπνο. Ζεστό γάλα

Παραδοσιακή αλλά τεκμηριωμένη επιλογή χάρη στην τρυπτοφάνη & το μαγνήσιο.

Παραδοσιακή αλλά τεκμηριωμένη επιλογή χάρη στην τρυπτοφάνη & το μαγνήσιο. Ακτινίδια

Έρευνες δείχνουν ότι δύο ακτινίδια πριν τον ύπνο μειώνουν τα νυχτερινά ξυπνήματα.

Έρευνες δείχνουν ότι δύο ακτινίδια πριν τον ύπνο μειώνουν τα νυχτερινά ξυπνήματα. Βύσσινα (ή χυμός βύσσινου)

Φυσική πηγή μελατονίνης — βελτιώνει τόσο τη διάρκεια όσο και το βάθος του ύπνου.

Φυσική πηγή μελατονίνης — βελτιώνει τόσο τη διάρκεια όσο και το βάθος του ύπνου. Λαχανικά & φρούτα ημερησίως

Συνδέονται με έως 16% καλύτερη ποιότητα ύπνου στη μελέτη των πανεπιστημίων.

Συνδέονται με έως 16% καλύτερη ποιότητα ύπνου στη μελέτη των πανεπιστημίων. Δημητριακά ολικής άλεσης

Σύνθετοι υδατάνθρακες που σταθεροποιούν ενέργεια και προάγουν βαθύ ύπνο.

Οι επιστήμονες σκοπεύουν να επεκτείνουν την έρευνα ώστε να διαπιστώσουν αν η διατροφή μπορεί να βελτιώσει αιτιολογικά τον ύπνο και όχι μόνο να συσχετίζεται με αυτόν. Μέχρι τότε, ένα πιάτο πλούσιο σε φρέσκα τρόφιμα φαίνεται πως μπορεί να είναι ένα από τα πιο απλά και υποσχόμενα βήματα για πιο αναζωογονητικά βράδια.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί πεινάς συνέχεια; Οι 7 πιο ύπουλοι λόγοι που δεν έχουν σχέση με το φαγητό