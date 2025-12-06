5 τροφές με περισσότερη βιταμίνη C από το πορτοκάλι

Όλοι έχουμε ανοίξει ένα πορτοκάλι όταν νιώθουμε ότι «κάτι μας τσιμπάει». Κλασική επιλογή, σωστή, αλλά όχι η πιο πλούσια. Η βιταμίνη C δεν κρύβεται μόνο στον γνωστό πορτοκαλί χυμό. Υπάρχουν τρόφιμα που μπορούν να σου δώσουν πολλαπλάσια ποσότητα και μάλιστα με επιπλέον οφέλη για υγεία, ενέργεια, δέρμα και πέψη.

Ο οργανισμός χρειάζεται περίπου 90 mg βιταμίνης C ημερησίως, ενώ αρκετά φυτικά τρόφιμα την προσφέρουν σε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση. Αν θέλεις πραγματικά να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου, αυτές είναι οι 5 κορυφαίες επιλογές.

1. Κόκκινες πιπεριές – έως 235 mg βιταμίνης C ανά φλιτζάνι

Περισσότερη βιταμίνη C ακόμη και από τρία πορτοκάλια μαζί. Οι κόκκινες πιπεριές ξεχωρίζουν και σε βιταμίνη Α, που υποστηρίζει την όραση. Μπαίνουν σε σαλάτες, σούπες, ομελέτες, ψήνονται, γεμίζονται – πρακτικά ταιριάζουν παντού.

2. Μπρόκολο – περίπου 130 mg βιταμίνης C ανά μερίδα

Προσφέρει αντιοξειδωτική δράση, φυτικές ίνες και μόλις 30 θερμίδες. Εντάσσεται εύκολα σε σούπες, stir-fry ή ακόμη και ωμό σε σαλάτα για μεγαλύτερη θρεπτική αξία.

3. Κουνουπίδι – 128 mg βιταμίνης C

Εξαιρετικό υποκατάστατο για όσους δεν αγαπούν το μπρόκολο. Ψημένο αποκτά γλυκιά γεύση, ενώ μπορεί να γίνει πουρές, ρύζι κουνουπιδιού, ακόμη και βάση πίτσας. Παρέχει βιταμίνη C, φυτικές ίνες και πρωτεΐνη.

4. Φράουλες – περίπου 85 mg ανά χούφτα

Ελαφριές, γλυκές και γεμάτες φολικό οξύ. Ιδανικές για πρωινό με γιαούρτι ή σε smoothie. Μια μικρή μερίδα αρκεί για να αγγίξεις σχεδόν ολόκληρη την ημερήσια ανάγκη σου.

5. Παπάγια – 88 mg βιταμίνης C ανά κούπα

Ενισχύει το ανοσοποιητικό, βοηθά στην πέψη και δίνει λάμψη στο δέρμα. Όταν τη συνηθίσεις, γίνεται πραγματική σύμμαχος – ειδικά στις εποχές που ο οργανισμός χρειάζεται ενίσχυση.

Η βιταμίνη C είναι ένα από τα ισχυρότερα «όπλα» του οργανισμού. Δεν χρειάζεται να περιοριστείς στο πορτοκάλι – οι επιλογές είναι περισσότερες, συχνά πιο δυνατές και πιο γευστικές. Αν θες να θωρακιστείς πραγματικά, γέμισε το πιάτο σου με χρώμα: πιπεριές, μπρόκολο, κέιλ, φράουλες, παπάγια.

Το ανοσοποιητικό σου θα σε ευχαριστήσει.

