Τα 10 τρόφιμα που οι ειδικοί προτείνουν να μειώσουμε δραστικά από το καλάθι του σούπερ μάρκετ

Η συζήτηση γύρω από τη διατροφή είναι περίπλοκη, όμως υπάρχει μια κατηγορία τροφίμων που οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι δεν συμβάλλουν σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Πρόκειται κυρίως για υπερεπεξεργασμένα προϊόντα, πλούσια σε αλάτι, ζάχαρη και συντηρητικά, τα οποία, παρά τη γεύση και την ευκολία τους, συνδέονται με αυξημένους κινδύνους για την υγεία. Ενδεικτικά, μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο υπολογίζεται ότι σχετίζονται με περίπου 20.000 πρόωρους θανάτους ετησίως.

Ακολουθούν δέκα τρόφιμα που ειδικοί της διατροφής προτείνουν να περιορίσουμε ή, ιδανικά, να αποφεύγουμε:

1. Κατεψυγμένες πίτσες

Περιέχουν μεγάλες ποσότητες αλατιού, συντηρητικών και ωμέγα-6 λιπαρών οξέων, τα οποία ευνοούν τη φλεγμονή στον οργανισμό. Όταν πρόκειται για πίτσα, οι εκδοχές με φρέσκα υλικά αποτελούν σαφώς πιο ασφαλή επιλογή.

2. Χυμοί πορτοκαλιού του εμπορίου

Παρά τη διαδεδομένη άποψη ότι είναι υγιεινοί, οι συσκευασμένοι χυμοί συχνά περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις ζάχαρης, αντίστοιχες με εκείνες ενός αναψυκτικού.

3. Αναψυκτικά διαίτης

Παρότι διαφημίζονται ως επιλογή χαμηλών θερμίδων, τα τεχνητά γλυκαντικά μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του εντέρου, όπως προειδοποιούν ειδικοί της ψυχικής και σωματικής υγείας.

4. Φθηνό παγωτό και μπισκότα

Πολλά προϊόντα, ιδίως στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, περιέχουν σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης. Η υπερκατανάλωσή του συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο λιπώδους ήπατος, διαβήτη και καρδιαγγειακών νοσημάτων.

5. Επεξεργασμένο και κόκκινο κρέας

Μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμη και μικρές ημερήσιες ποσότητες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου του εντέρου. Η μείωση της κατανάλωσης θεωρείται βασική προληπτική τακτική.

6. Λευκό ψωμί

Πρόκειται για ιδιαίτερα επεξεργασμένο υδατάνθρακα, χαμηλών θρεπτικών συστατικών και υψηλού γλυκαιμικού δείκτη. Η υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι επιβαρύνει την καρδιαγγειακή υγεία.

7. Γιαούρτια χαμηλών λιπαρών με γεύση

Για να αντισταθμιστεί η χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, συχνά προστίθενται μεγάλες ποσότητες ζάχαρης. Τα πλήρη ή ελληνικού τύπου γιαούρτια αποτελούν σαφώς καλύτερη επιλογή.

8. Αλκοόλ

Η συχνή κατανάλωση σχετίζεται με σειρά σοβαρών προβλημάτων υγείας, μεταξύ αυτών και ορισμένες μορφές καρκίνου. Η μετριοπάθεια παραμένει ο πιο ασφαλής δρόμος.

9. Λάδι καρύδας

Παρά την ευρεία φήμη του ως «υγιεινή» επιλογή, περιέχει ακόμη περισσότερα κορεσμένα λιπαρά από το βούτυρο. Οι ειδικοί συστήνουν την αντικατάστασή του με ποιοτικό παρθένο ελαιόλαδο.

10. Υπερεπεξεργασμένα έτοιμα γεύματα

Γεμάτα πρόσθετα, ζάχαρη και αλάτι, συχνά στερούνται φυτικών ινών και βασικών θρεπτικών στοιχείων. Η συστηματική κατανάλωσή τους δυσκολεύει τη διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το κλειδί βρίσκεται στη διαχρονική συνολική διατροφή και όχι σε μεμονωμένες επιλογές. Η μείωση των υπερεπεξεργασμένων προϊόντων και η ενίσχυση της κατανάλωσης φρέσκων τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της υγείας.

