Ανάκληση φιλέτου γαύρου από τον ΕΦΕΤ λόγω υψηλής συγκέντρωσης ισταμίνης

Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την απόσυρση φιλέτου γαύρου ιταλικής προέλευσης από την ελληνική αγορά, μετά τον εντοπισμό αυξημένης ποσότητας ισταμίνης, η οποία ξεπερνά το επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια τροφίμων.

Η ενημέρωση έφτασε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) και αφορά προϊόν με την ονομασία «Sardellenfilets in Sonnenblumenöl», εμπορικής επωνυμίας Capri, σε συσκευασία 140 g. Το προϊόν ανήκει στην παρτίδα L.060327 με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 06/03/2027.

Το συγκεκριμένο φιλέτο γαύρου, συσκευασμένο σε ηλιέλαιο, διακινήθηκε στην Ελλάδα από την εταιρεία GEOCHRI I.K.E. – Γαλανάκης Ι.Κ.Ε. προς διάφορα σημεία λιανικής. Μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση απόσυρση του συνόλου της παρτίδας από την αγορά, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σχετικοί έλεγχοι.

Η ισταμίνη, η οποία παράγεται σε τρόφιμα όπως τα ψάρια όταν δεν τηρούνται οι απαιτούμενες συνθήκες συντήρησης, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις σε καταναλωτές, συμπτώματα δηλητηρίασης ή αλλεργικού τύπου αντιδράσεις.

Ο ΕΦΕΤ καλεί όσους έχουν ήδη αγοράσει το προϊόν να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο προμήθειάς τους.

Αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους για να διασφαλίσουν ότι η προβληματική παρτίδα θα αποσυρθεί πλήρως από την αγορά.

Διαβάστε ακόμα: Καθιστική ζωή: Το ζεστό ρόφημα που μπορεί να αντιστρέψει τις βλαβερές επιπτώσεις στην καρδιά