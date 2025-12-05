ΕΦΕΤ: Άμεση ανάκληση σοκολατών Kinder λόγω μη εμφανών αλλεργιογόνων στην επισήμανση

Σε ανάκληση του προϊόντος «Kinder Mix 3D pop-up» 143g, που διακινείται από τη Lidl Hellas, προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), έπειτα από διαπιστώσεις μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί επισήμανσης τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε μετά από αναφορές καταναλωτών, εντοπίστηκε ότι στο συγκεκριμένο προϊόν δεν αναγραφόταν με σαφήνεια στην ελληνική γλώσσα η παρουσία του συστατικού «αλεύρι σίτου», το οποίο αποτελεί αλλεργιογόνο λόγω της περιεκτικότητάς του σε γλουτένη.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, η συσκευασία φέρει αναδιπλούμενη ετικέτα, όμως η φύση αυτής της ετικέτας δεν είναι εμφανής στον καταναλωτή, με αποτέλεσμα οι κρίσιμες πληροφορίες για αλλεργιογόνες ουσίες να μην γίνονται αντιληπτές, όπως απαιτεί ο ευρωπαϊκός κανονισμός ΕΕ 1169/2011.

Ο Φορέας απαίτησε την άμεση απόσυρση και ανάκληση όλων των τεμαχίων του προϊόντος από την αγορά, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι και οι διορθωτικές ενέργειες από την εταιρεία.

Παράλληλα, ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν και πάσχουν από δυσανεξία στη γλουτένη να μην το καταναλώσουν.

Διαβάστε ακόμα: Τα 10 τρόφιμα που οι ειδικοί προτείνουν να μειώσουμε δραστικά από το καλάθι του σούπερ μάρκετ