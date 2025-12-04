Μελέτη αποκαλύπτει υψηλή μόλυνση δημητριακών στην Ευρώπη με «παντοτινά χημικά» – Τι δείχνουν τα δεδομένα

Νέα ευρωπαϊκή μελέτη του Δικτύου Δράσης για τα Φυτοφάρμακα (PAN Europe) αναδεικνύει ανησυχητικά επίπεδα «παντοτινών χημικών» σε προϊόντα δημητριακών, με τα δημητριακά πρωινού να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι συγκεντρώσεις τριφθοροξικού οξέος (TFA) στα δείγματα ήταν έως και 100 φορές υψηλότερες από αυτές που ανιχνεύονται στο νερό της βρύσης.

Το 81,5% των δειγμάτων βρέθηκε μολυσμένο

Οι ερευνητές ανέλυσαν 65 συμβατικά προϊόντα δημητριακών από 16 ευρωπαϊκές χώρες. Το TFA εντοπίστηκε στο 81,5% των δειγμάτων, με ιδιαίτερα υψηλές τιμές σε προϊόντα σιταριού. Τα μεγαλύτερα επίπεδα μόλυνσης καταγράφηκαν:

σε δημητριακά πρωινού από την Ιρλανδία,

σε βελγικό ψωμί ολικής άλεσης,

σε γερμανικό ψωμί ολικής άλεσης,

στη γαλλική μπαγκέτα.

Υπολείμματα TFA εντοπίστηκαν επίσης σε ζυμαρικά, αλεύρι, κρουασάν, σκόνες τυριού και τζίντζερμπρεντ.

Κάλεσμα για άμεση απαγόρευση των φυτοφαρμάκων PFAS

Η Σαλόμ Ρουνέλ, υπεύθυνη πολιτικής του PAN Europe, τόνισε ότι οι πολίτες εκτίθενται στο TFA μέσα από πολλαπλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και πόσιμου νερού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης απαγόρευσης των φυτοφαρμάκων που περιέχουν PFAS.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής επιστήμης και πολιτικής του οργανισμού, Αγγελική Λυσίμαχου, σημείωσε ότι «όλα τα δείγματα υπερέβαιναν το προκαθορισμένο ανώτατο όριο καταλοίπων», επισημαίνοντας πως η έκθεση παιδιών και ενηλίκων σε τοξικές ουσίες δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Τι είναι τα PFAS και το TFA – Γιατί θεωρούνται επικίνδυνα

Οι υπερ- και πολυφθοροαλκυλικές ουσίες (PFAS) είναι χημικά που χρησιμοποιούνται από τη δεκαετία του 1950 σε πλήθος προϊόντων. Ονομάζονται «παντοτινά χημικά» επειδή παραμένουν στο περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια χωρίς να αποικοδομούνται.

Το τριφθοροξικό οξύ (TFA) σχηματίζεται όταν τα φυτοφάρμακα που περιέχουν PFAS διασπώνται στο έδαφος. Πρόκειται για ουσία:

τοξική για την αναπαραγωγή,

με πιθανές επιδράσεις στη γονιμότητα και την εμβρυϊκή ανάπτυξη,

συνδεδεμένη με δυσλειτουργίες θυρεοειδούς,

επιβαρυντική για το ήπαρ και το ανοσοποιητικό σύστημα.

Παρά τη διευρυνόμενη επιστημονική τεκμηρίωση, πολλές χώρες της ΕΕ δεν παρακολουθούν συστηματικά τα επίπεδα TFA στα τρόφιμα, ενώ οι ειδικοί ζητούν αυστηρότερα όρια και συνολική απαγόρευση των φυτοφαρμάκων PFAS.

