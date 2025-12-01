Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί γιαούρτι που βρέθηκε να περιέχει ναταμυκίνη – Προειδοποίηση προς καταναλωτές

Ο ΕΦΕΤ προχωρά σε άμεση ανάκληση παρτίδας γιαουρτιού, μετά τον εντοπισμό της ουσίας ναταμυκίνη, ενός πρόσθετου που δεν επιτρέπεται στη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.
Το προϊόν που ανακαλείται
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ – 2%
Καθαρό βάρος: 200 g
Ημερομηνία ανάλωσης: έως 01/01/2026
Παραγωγή – συσκευασία: ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε., 80ό χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Κορίνθου
Τι εντόπισαν οι έλεγχοι
Μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου του ΕΦΕΤ και εργαστηριακή εξέταση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε η παρουσία ναταμυκίνης, ουσίας η χρήση της οποίας δεν επιτρέπεται στα γιαούρτια.
Σύσταση προς τους καταναλωτές
Ο ΕΦΕΤ καλεί όσους έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.
Ενέργειες
Ο Οργανισμός απαίτησε την άμεση απόσυρση και ανάκληση της συγκεκριμένης παρτίδας.
Οι έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.
