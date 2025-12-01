Καθιστική ζωή: Το ζεστό ρόφημα που μπορεί να αντιστρέψει τις βλαβερές επιπτώσεις στην καρδιά

Νέα μελέτη του University of Birmingham αποκαλύπτει ότι ένα απλό, καθημερινό ρόφημα μπορεί να περιορίσει τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει η πολύωρη καθιστική ζωή στο καρδιαγγειακό σύστημα: η ζεστή σοκολάτα πλούσια σε φλαβανόλες.

Πώς το κάθισμα επηρεάζει την καρδιά

Οι ενήλικες περνούν κατά μέσο όρο έξι ώρες την ημέρα καθιστοί. Αυτή η ακινησία μειώνει τη ροή αίματος, δυσκολεύει τη λειτουργία των αρτηριών και αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού και καρδιοπάθειας — ακόμη και σε όσους γυμνάζονται τακτικά.

Το κακάο ως “προστατευτική ασπίδα”

Στο πλαίσιο της έρευνας, 40 υγιείς νεαροί άνδρες κατανάλωσαν είτε κακάο υψηλής περιεκτικότητας σε φλαβανόλες (695 mg) είτε σχεδόν μηδενικής περιεκτικότητας (5,6 mg) και στη συνέχεια παρέμειναν καθιστοί για δύο ώρες.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά:

Όσοι πήραν ροφήματα χαμηλών φλαβανόλων εμφάνισαν:

μειωμένη ελαστικότητα αρτηριών (χαμηλότερη FMD),

υψηλότερη αρτηριακή πίεση,

μειωμένη ροή αίματος και οξυγόνου στους μύες.

Όσοι κατανάλωσαν κακάο πλούσιο σε φλαβανόλες:

δεν εμφάνισαν καμία πτώση στην αγγειακή λειτουργία,

διατήρησαν φυσιολογική FMD στα άνω και κάτω άκρα,

προστατεύτηκαν πλήρως από τις επιπτώσεις του παρατεταμένου καθίσματος.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Journal of Physiology και θεωρείται η πρώτη που αποδεικνύει πως οι φλαβανόλες μπορούν να ανακόψουν την αγγειακή δυσλειτουργία που προκαλείται από το πολύωρο κάθισμα.

Γιατί οι φλαβανόλες κάνουν τόσο καλό

Οι φλαβανόλες είναι πολυφαινολικές ενώσεις που βρίσκονται:

στο κακάο,

στο μαύρο και πράσινο τσάι,

στα μούρα,

στα μήλα και τα δαμάσκηνα,

στους ξηρούς καρπούς.

Έχουν αποδεδειγμένη αντιφλεγμονώδη δράση και ενισχύουν την ελαστικότητα των αγγείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε 1% μείωση στην αγγειακή λειτουργία αυξάνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας κατά 13%.

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Η επικεφαλής της μελέτης, Dr. Catarina Rendeiro, υπογραμμίζει:

«Όλοι περνάμε μεγάλο μέρος της ημέρας καθιστοί. Το κακάο πλούσιο σε φλαβανόλες μπορεί να μειώσει ορισμένες από τις άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στο αγγειακό μας σύστημα».

Ο συν-συγγραφέας, Dr. Sam Lucas, σημειώνει:

«Ακόμα και τα άτομα με υψηλή φυσική κατάσταση επηρεάζονται από το πολύωρο κάθισμα. Η πρόσληψη φλαβανόλων μπορεί να διατηρήσει την αγγειακή λειτουργία σε υγιή επίπεδα».

Πώς να εντάξετε τις φλαβανόλες στην καθημερινότητα

Οι ειδικοί προτείνουν:

ζεστή σοκολάτα ή κακάο με υψηλή περιεκτικότητα σε φλαβανόλες (αναγράφεται στη συσκευασία),

μαύρο/πράσινο τσάι,

μούρα, μήλα, δαμάσκηνα,

αμύγδαλα, καρύδια.



Συνδυαστικά, συστήνονται ολιγόλεπτα διαλείμματα κίνησης: 2–3 λεπτά βάδισης ή ορθοστασίας ανά ώρα.

