Πράσινο τσάι: Ο γιατρός που εκπαιδεύτηκε στο Harvard προειδοποιεί – 7 συνηθισμένες συνήθειες

Το πράσινο τσάι θεωρείται ένα από τα πιο υγιεινά ροφήματα στον κόσμο, όμως ο τρόπος κατανάλωσής του μπορεί να καθορίσει αν τελικά ωφελεί ή βλάπτει τον οργανισμό. Ένας γαστρεντερολόγος εκπαιδευμένος στο Harvard, ο Dr. Saurabh Sethi, προειδοποιεί ότι πολλές καθημερινές συνήθειες που σχετίζονται με το τσάι —και κυρίως το πράσινο— μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το έντερο και το ήπαρ.

Με περισσότερα από 100 εκατομμύρια φλιτζάνια τσαγιού να καταναλώνονται καθημερινά παγκοσμίως, ο ειδικός τονίζει πως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πότε και πώς το πίνουμε, ώστε να αποφεύγουμε αχρείαστους κινδύνους για την υγεία.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ανέλυσε τις 7 χειρότερες συνήθειες που, όπως λέει, «καταστρέφουν το έντερο και το συκώτι».



1. Πίνετε τσάι με άδειο στομάχι

Ο Dr. Sethi προτείνει να αποφεύγεται εντελώς η κατανάλωση τσαγιού χωρίς προηγουμένως να έχει καταναλωθεί λίγη τροφή.

Ο λόγος;

Η καφεΐνη, οι τανίνες και η οξύτητα του ροφήματος μπορούν να ερεθίσουν τον γαστρικό βλεννογόνο και να προκαλέσουν:

καούρες

ναυτία

γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Επιπλέον, η διουρητική δράση του τσαγιού αυξάνει τον κίνδυνο αφυδάτωσης και επηρεάζει την απορρόφηση σιδήρου — κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα με αναιμία.



2. Τσάι με μεγάλη ποσότητα ζάχαρης ...

