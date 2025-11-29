Αυτές είναι οι 9 πιο πλούσιες τροφές σε βιταμίνη C – Καλύτερες κι από ένα συμπλήρωμα

Καθώς ο χειμώνας φέρνει μαζί του κρυολογήματα και ιώσεις, όλοι σκεφτόμαστε τρόπους να «οχυρώσουμε» το ανοσοποιητικό μας. Και φυσικά, το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό είναι η βιταμίνη C. Πριν όμως καταλήξεις σε ένα συμπλήρωμα, θυμήσου το εξής: πολλές τροφές μπορούν να σου δώσουν όση –και συχνά περισσότερη– βιταμίνη C από ένα χάπι.

Η βιταμίνη C, με τον ισχυρό αντιοξειδωτικό της ρόλο, προστατεύει τα κύτταρα από τις ελεύθερες ρίζες, στηρίζει την επούλωση, συμβάλλει στην απορρόφηση σιδήρου και βοηθά το σώμα να διαχειρίζεται τις λοιμώξεις. Κι επειδή είναι υδατοδιαλυτή, ο οργανισμός δεν την αποθηκεύει· χρειάζεται καθημερινά «ανεφοδιασμό».

Πόση βιταμίνη C χρειάζεσαι;

Οι ανάγκες ποικίλλουν, όμως η σύσταση για τους ενήλικες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, είναι:

- Άνδρες: 90 mg

- Γυναίκες: 75 mg

- Έγκυες: 120 mg

- Θηλάζουσες: 85 mg

Οι ελλείψεις είναι σπάνιες, αλλά σε ειδικές περιπτώσεις –κακή διατροφή, κάπνισμα ή προβλήματα απορρόφησης– μπορεί να εμφανιστούν. Εκεί ίσως χρειαστεί συμπλήρωμα, πάντα όμως με τη σύμφωνη γνώμη γιατρού.

Για τους περισσότερους, όμως, η διατροφή αρκεί. Και μάλιστα κάνει καλύτερη δουλειά από ένα χάπι, επειδή τα τρόφιμα προσφέρουν φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και φυτοθρεπτικά συστατικά που δρουν μαζί με τη βιταμίνη C για ακόμη μεγαλύτερο όφελος.

Οι 9 τροφές που αξίζουν μια θέση στο πιάτο σου



1. Κόκκινες πιπεριές

Η κορυφαία πηγή της λίστας και –έκπληξη– τεχνικά φρούτο.

Μισό φλιτζάνι (85 g) ωμής πιπεριάς δίνει 121 mg βιταμίνης C, περίπου 135% των ημερήσιων αναγκών.

Επιπλέον προσφέρει βιταμίνες Α και Β6 και έντονα αντιοξειδωτικά.

2. Παπάγια

Ένα φλιτζάνι φρέσκια παπάγια παρέχει 88 mg βιταμίνης C.

Πλούσια και σε βήτα-καροτίνη, ενισχύει ανοσοποιητικό και όραση.

3. Πορτοκάλια

Το κλασικό εσπεριδοειδές του χειμώνα.

Ένα μέτριο πορτοκάλι (140 g) δίνει 80 mg βιταμίνης C.

4. Φράουλες

Ένα φλιτζάνι ωμές φράουλες προσφέρει 83 mg, μαζί με κάλιο, φυλλικό οξύ και περίπου 3 g φυτικών ινών.

5. Ακτινίδια

Ένα μέτριο ακτινίδιο αποδίδει 64 mg, μαζί με βιταμίνη E, κάλιο και πολλές ίνες.

Μάλιστα, θεωρείται εξαιρετικό για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.

6. Μπρόκολο

Ένα φλιτζάνι ωμού μπρόκολου δίνει 77 mg βιταμίνης C.

Ανήκει στα σταυρανθή λαχανικά, πλούσια σε αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες.

7. Λαχανάκια Βρυξελλών

Μισό φλιτζάνι μαγειρεμένα λαχανάκια προσφέρει 48 mg, ενώ τα φρέσκα έχουν πάνω από τα διπλάσια.

Πολύτιμα και σε βιταμίνη Κ, αντιοξειδωτικά και μέταλλα.

8. Γκρέιπφρουτ

Το μισό ροζ γκρέιπφρουτ περιέχει 43 mg βιταμίνης C.

Χαμηλό σε υδατάνθρακες, πλούσιο σε βιταμίνες και μέταλλα, ωφέλιμο για δέρμα και χοληστερόλη.

9. Ντομάτες

Μια μέτρια ντομάτα παρέχει 20 mg βιταμίνης C.

Προσφέρει επίσης λυκοπένιο, κάλιο και φυλλικό οξύ.

Η ουσία;

Η πιο αποτελεσματική, φυσική και πολύπλευρη πηγή βιταμίνης C βρίσκεται στο πιάτο σου και όχι στο ράφι με τα συμπληρώματα. Τα ολόκληρα τρόφιμα δίνουν όχι μόνο την απαραίτητη βιταμίνη, αλλά και ένα ισχυρό «κοκτέιλ» αντιοξειδωτικών και θρεπτικών συστατικών που κανένα χάπι δεν μπορεί να αντιγράψει.

Διαβάστε ακόμα: Κόβεις το πρωινό και τρως πολύ αργά; Τα 3 σοβαρά πράγματα που παθαίνεις