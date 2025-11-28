Νέα τροπή στον θάνατο 16χρονου σε κάμπινγκ: Ίσως πρόκειται για θανατηφόρα αλλεργία στο κόκκινο κρέας

Συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται ξανά στο φως για τον θάνατο του 16χρονου Jeremy Webb, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή μέσα σε λίγες ώρες κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής σε κάμπινγκ στο MacMasters Beach της Νέας Νότιας Ουαλίας, τον Ιούνιο του 2022. Αν και αρχικά θεωρήθηκε ότι ο έφηβος πέθανε από κρίση άσθματος, μια νέα θεωρία που εξετάζεται από την ιατροδικαστική υπηρεσία αλλάζει πλήρως τα δεδομένα.

Ύποπτη αλλεργική αντίδραση μετά από κατανάλωση λουκάνικων

Ο Jeremy είχε καταναλώσει λουκάνικα που είχε ψήσει μαζί με φίλους του στη φωτιά. Λίγες ώρες αργότερα εμφάνισε έντονη δυσκολία στην αναπνοή και κατέρρευσε την ώρα που προσπαθούσε να ζητήσει βοήθεια από ενήλικες σε γειτονικό σημείο του κάμπινγκ. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες για ανάνηψη, πέθανε περίπου μία ώρα αργότερα.

Μετά τον θάνατό του διαπιστώθηκε ότι έπασχε από μια σπάνια και δυνητικά θανατηφόρα αλλεργία στο κόκκινο κρέας — τη λεγόμενη mammalian meat allergy ή αλλεργία «αλφα-gal», η οποία προκαλείται από τσίμπημα συγκεκριμένων ειδών τσιμπουριών.

Μια αλλεργία που εκδηλώνεται ώρες μετά – και μπορεί να γίνει μοιραία

Η συγκεκριμένη πάθηση, που μπορεί να οδηγήσει σε αναφυλαξία αρκετές ώρες μετά την κατανάλωση βοδινού, χοιρινού ή αρνιού, είναι ακόμη σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό. Σύμφωνα με ειδικούς, τα περιστατικά έχουν αυξηθεί κατά 40% τα τελευταία χρόνια, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ακόμη και δύο τσιμπήματα τσιμπουριών μπορούν να «ευαισθητοποιήσουν» τον οργανισμό.

Η μητέρα του Jeremy είχε παρατηρήσει από μικρή ηλικία ότι ο γιος της είχε δεκάδες τσιμπήματα, χωρίς ποτέ να ενημερωθεί για τον πιθανό κίνδυνο. «Νομίζαμε ότι ήταν μια απλή δυσανεξία. Κανείς δεν μας είπε ότι θα μπορούσε να είναι κάτι θανατηφόρο», δηλώνει σήμερα.

Η πρώτη καταγεγραμμένη θανατηφόρα περίπτωση στην Αυστραλία;

Αν επιβεβαιωθεί από την ιατροδικαστική έρευνα ότι ο θάνατος οφείλεται στην αλλεργία στο κόκκινο κρέας, θα πρόκειται για την πρώτη επίσημη καταγεγραμμένη περίπτωση στη χώρα.

Η έρευνα εξετάζει:

αν η διάγνωση θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα,

κατά πόσο υπήρξαν παραλείψεις στην ιατρική αξιολόγηση,

αν ο θάνατος θα μπορούσε να έχει προληφθεί με διαφορετική αντιμετώπιση.

Προειδοποιήσεις των αρχών για τους κινδύνους από τσιμπήματα τσιμπουριών

Οι αυστραλιανές υπηρεσίες υγείας υπενθυμίζουν ότι:

πρέπει να αποφεύγεται η αφαίρεση τσιμπουριών με τσιμπιδάκι, καθώς μπορεί να εισαχθεί περισσότερο σάλιο στο δέρμα,

συνιστάται χρήση ειδικού σπρέι ή άμεση επίσκεψη σε γιατρό,

απαιτείται προσοχή σε δασικές περιοχές με κατάλληλη ενδυμασία.

«Θα ήταν περήφανος» – Η οικογένεια ζητά δικαίωση

Η μητέρα του Jeremy δηλώνει ότι ο γιος της «θα ήταν περήφανος» που η υπόθεση εξετάζεται εκ νέου και ελπίζει ότι τα ευρήματα θα συμβάλουν στο να σωθούν ζωές στο μέλλον. «Αν είχαμε ενημερωθεί σωστά, μπορεί να μην είχαμε φτάσει εδώ», λέει συγκλονισμένη.

