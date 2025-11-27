Νέα προειδοποίηση για τη γρίπη των πτηνών: Οι ειδικοί βλέπουν πιθανότητα πανδημίας αν ο ιός μεταλλαχθεί

Πέντε χρόνια μετά την πανδημία του κορονοϊού, νέα ανησυχητικά δεδομένα έρχονται από το Ινστιτούτο Παστέρ σχετικά με τη γρίπη των πτηνών. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αν ο ιός μεταλλαχθεί και αποκτήσει ικανότητα μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων, το ξέσπασμα που θα ακολουθούσε θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο σοβαρό από την COVID-19.

Παρότι οι μολύνσεις σε ανθρώπους παραμένουν σπάνιες, ο ιός εξακολουθεί να εξαπλώνεται ταχύτατα σε άγρια πτηνά, πουλερικά αλλά και θηλαστικά, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στον κτηνοτροφικό τομέα και πιέζοντας την παγκόσμια αλυσίδα τροφίμων. Το Ινστιτούτο Παστέρ επισημαίνει ότι μια μετάλλαξη που θα επέτρεπε την αποτελεσματική ανθρώπινη μετάδοση θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά τα δεδομένα.

Τι ανησυχεί τους επιστήμονες

Η Μαρί-Αν Ραμέ Βελτί, ιατρική διευθύντρια του κέντρου αναπνευστικών λοιμώξεων του Ινστιτούτου Παστέρ, υπογραμμίζει τον κίνδυνο προσαρμογής του ιού στα θηλαστικά. Όπως προειδοποιεί, οι ιοί της γρίπης μπορούν να πλήξουν ακόμη και υγιή άτομα, ιδιαίτερα παιδιά, αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών.

Η ιστορία άλλωστε έχει δείξει ότι στελέχη όπως ο H5N1 και πιο πρόσφατα ο H5N5 έχουν περάσει σε ανθρώπους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από το 2003 έως σήμερα έχουν καταγραφεί σχεδόν 1.000 κρούσματα σε ανθρώπους, με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, κυρίως σε Αίγυπτο, Ινδονησία και Βιετνάμ.

Η πιθανότητα πανδημίας και τι μπορούμε να κάνουμε

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί τονίζουν ότι ο κίνδυνος μιας άμεσης πανδημίας παραμένει χαμηλός. Ο Γκρεγκόριο Τόρες, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, ζητά επαγρύπνηση αλλά όχι πανικό, επισημαίνοντας ότι δεν απαιτούνται περιοριστικά μέτρα στην καθημερινότητα.

Η επιστημονική κοινότητα ωστόσο δείχνει πολύ πιο προετοιμασμένη σε σχέση με το 2020. Η Ραμέ Βελτί σημειώνει ότι ήδη υπάρχουν υποψήφια εμβόλια, σχέδια άμεσης παραγωγής και αποθέματα αντιικών φαρμάκων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης.

Η στενή παρακολούθηση των κρουσμάτων στα ζώα, οι εργαστηριακές μελέτες μεταλλάξεων και οι μηχανισμοί ταχείας αντίδρασης αποτελούν τα κύρια εργαλεία για την αποτροπή ενός νέου παγκόσμιου υγειονομικού σοκ.

